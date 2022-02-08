И мы тоже! Смольный отчитался об участии в проверке компаний по уборке города

Структурные подразделения, по поручению губернатора Петербурга, проводят проверку организаций, которые отвечают за содержание улиц, и крыш во время зимы. Смольный готов помочь правоохранительным органам, которые расследуют дела о злоупотреблениях и хищениях в сфере ЖКХ.
Информацию об участии городской администрации в проверках опубликовал аппарат губернатора 8 февраля. Собственно, этими несколькими фразами она и ограничивается; в остальном в заявлении — повторение пройденного материала о проверках со стороны прокуратуры, возбуждении уголовных дел и обысках в рамках этих дел.
«Фонтанка» подробно рассказывала о волне обысков, которая прокатилась утром 8 февраля по жилкомсервисам, частным подрядчикам и дорожным предприятиям. По данным источников, инициатива исходила от Смольного, но проверку, по итогам которой возбудили 19 дел, проводили прокуроры. Подробнее об этом — в нашем материале.