И мы тоже! Смольный отчитался об участии в проверке компаний по уборке города

Структурные подразделения, по поручению губернатора Петербурга, проводят проверку организаций, которые отвечают за содержание улиц, и крыш во время зимы. Смольный готов помочь правоохранительным органам, которые расследуют дела о злоупотреблениях и хищениях в сфере ЖКХ.



Информацию об участии городской администрации в проверках опубликовал аппарат губернатора 8 февраля. Собственно, этими несколькими фразами она и ограничивается; в остальном в заявлении — повторение пройденного материала о проверках со стороны прокуратуры, возбуждении уголовных дел и обысках в рамках этих дел.

