Петербургский бизнес оштрафовали почти на 70 млн рублей за привлечение к работе нелегалов в 2021 году

68 миллионов 468 тысяч рублей — такова сумма административных штрафов, наложенных на петербургских предпринимателей в 2021 году за нарушения по линии иммиграционного контроля. На сегодняшний день взыскать удалось почти 35,5 млн руб. Об этом 8 февраля сообщает управление по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В отношении работодателей было составлено 3 894 протокола по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности лиц без гражданства. Самим мигрантам тоже не повезло — в результате 3 614 проверок 10 946 иностранцам запретили въезжать на территорию РФ.

