Петербургский бизнес оштрафовали почти на 70 млн рублей за привлечение к работе нелегалов в 2021 году

68 миллионов 468 тысяч рублей — такова сумма административных штрафов, наложенных на петербургских предпринимателей в 2021 году за нарушения по линии иммиграционного контроля. На сегодняшний день взыскать удалось почти 35,5 млн руб. Об этом 8 февраля сообщает управление по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В отношении работодателей было составлено 3 894 протокола по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности лиц без гражданства. Самим мигрантам тоже не повезло — в результате 3 614 проверок 10 946 иностранцам запретили въезжать на территорию РФ.
Из оштрафованных юрлиц управление по вопросам миграции выделило ООО «Абсолют проект», занимающееся подготовкой стройплощадок. Четыре десятка их рабочих были выдворены за пределы России, а юрлицу в июле назначили штраф в размере 8 млн руб.
«Фонтанка» писала, что потребность Петербурга в трудовых мигрантах в 2021 году вернулась к допандемийному уровню. В целом на рынке их стало меньше на 17%. Подробнее о том, как сегодня трудятся иностранцы в городе на Неве и сколько они получают, читайте здесь.