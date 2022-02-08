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Жилинспекция Петербурга находит нарушения по 38% адресов при проверке содержания жилого фонда

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С 1 по 7 февраля Государственная жилищная инспекция проверила в Петербурге 884 дома на предмет их содержания. В 38% из них выявлены нарушения.

Как сообщил 8 февраля аппарат вице-губернатора Анатолия Повелия, инспекторы составили 59 протоколов, общая сумма штрафов — 7,5 млн рублей. Всего с начала года под проверку попали 5,5 тысячи домов и 700 управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. По большей части нарушения касаются плохой очистки выходов из парадных и кровель от снега и наледи. На третьем месте по частоте — уборка тротуаров.

Нежилые здания проверяет ГАТИ, за неделю проинспектировали более 400 кровель, свыше 200 территорий и 80 зон производства работ. Нарушения нашли на 43% территорий и на 38% крыш. На выходе — постановления на общую сумму штрафов в 15 млн рублей (c начала года — 35 млн).

Напомним, 8 февраля по всему городу прошли массовые обыски в рамках 19 уголовных дел, связанных с уборкой Петербурга от снега и льда. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

VKuser203216
Совершенно никчемная и бесполезная организация эта Госжилинспекция. Дармоеды и бездельники там одни. Ликвидировать ее надо, хватит прокуратуры.
264901471
Даже из статьи понятно, что состояние жилого фонда никто не проверял. Проверяли наличие наледи на крышах и на входе, расчистку дворов. Если почитать ответы Жилищной инспекции на обращения граждан по содержанию жилого фонда (даже до начала снегопадов, то Салтыков-Щедрин отдыхает.
Brit
Мой укравдом почти десять лет собирал летом плату за отопление под обещания потратить эти бабки на ремонт дыр в крыше. Когда всех задолбало ждать обещанного, коллективно пожаловались в жилинспекцию. После года долбания и подряд пяти жалоб, жилинспектор штрафанул укравдома на 100 (сто) рублей за неисполнение своих обязанностей.
Через год судебный пристав списал этот долг за невозможностью нахождения должника.
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