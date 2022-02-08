Жилинспекция Петербурга находит нарушения по 38% адресов при проверке содержания жилого фонда

С 1 по 7 февраля Государственная жилищная инспекция проверила в Петербурге 884 дома на предмет их содержания. В 38% из них выявлены нарушения.
Как сообщил 8 февраля аппарат вице-губернатора Анатолия Повелия, инспекторы составили 59 протоколов, общая сумма штрафов — 7,5 млн рублей. Всего с начала года под проверку попали 5,5 тысячи домов и 700 управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. По большей части нарушения касаются плохой очистки выходов из парадных и кровель от снега и наледи. На третьем месте по частоте — уборка тротуаров.
Нежилые здания проверяет ГАТИ, за неделю проинспектировали более 400 кровель, свыше 200 территорий и 80 зон производства работ. Нарушения нашли на 43% территорий и на 38% крыш. На выходе — постановления на общую сумму штрафов в 15 млн рублей (c начала года — 35 млн).
Напомним, 8 февраля по всему городу прошли массовые обыски в рамках 19 уголовных дел, связанных с уборкой Петербурга от снега и льда. Подробности читайте в материале «Фонтанки».