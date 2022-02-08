Жилинспекция Петербурга находит нарушения по 38% адресов при проверке содержания жилого фонда

С 1 по 7 февраля Государственная жилищная инспекция проверила в Петербурге 884 дома на предмет их содержания. В 38% из них выявлены нарушения.



Как сообщил 8 февраля аппарат вице-губернатора Анатолия Повелия, инспекторы составили 59 протоколов, общая сумма штрафов — 7,5 млн рублей. Всего с начала года под проверку попали 5,5 тысячи домов и 700 управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. По большей части нарушения касаются плохой очистки выходов из парадных и кровель от снега и наледи. На третьем месте по частоте — уборка тротуаров.

