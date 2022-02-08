Совращение школьницы под наркотиками в тихвинской больнице стало уголовным делом

В Ленобласти возбуждено уголовное дело после сексуального насилия над 16-летней девушкой в городской больнице Тихвина. Об этом 8 февраля сообщает региональное СУ СКР.
По версии следствия, 7 февраля подозреваемый в подсобке медучреждения угостил школьницу наркотиками, а после склонил к сексу.
Задержан ранее судимый 44-летний мужчина. По данным 47news, он помещен в камеру на двое суток. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ему вменяют статьи «изнасилование несовершеннолетней», «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», «склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней» и «сбыт наркотического средства несовершеннолетней».
Ранее сообщалось, что предполагаемым злоумышленником оказался охранник больницы. Известно, что он уже привлекался за хранение наркотиков. Семья пострадавшей состоит на учёте как неблагополучная, про отца девушки информации нет.