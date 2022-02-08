Совращение школьницы под наркотиками в тихвинской больнице стало уголовным делом

В Ленобласти возбуждено уголовное дело после сексуального насилия над 16-летней девушкой в городской больнице Тихвина. Об этом 8 февраля сообщает региональное СУ СКР.



По версии следствия, 7 февраля подозреваемый в подсобке медучреждения угостил школьницу наркотиками, а после склонил к сексу.



Задержан ранее судимый 44-летний мужчина. По данным 47news, он помещен в камеру на двое суток. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Ему вменяют статьи «изнасилование несовершеннолетней», «насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней», «склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней» и «сбыт наркотического средства несовершеннолетней».

