В Тихвине задержан охранник больницы, который угостил школьницу наркотиком и склонил её к сексу в подсобке

В Тихвинском районе Ленобласти задержан охранник городской больницы, на которого в полицию пожаловалась 16-летняя школьница. По словам девочки-подростка, она сначала получила от мужчины недетское угощение, а закончилось всё сексом, сообщает 8 февраля областной портал 47news.



По данным издания, всё произошло накануне вечером. В правоохранительные органы обратилась ученица старших классов, попавшая в тихвинскую больницу как контактная после того, как её мать заболела коронавирусом. Школьница рассказала, что встретила в медучреждении охранника, который угостил её неким порошкообразным веществом, после чего позвал в подсобное помещение, где рандеву закончилось интимом.

