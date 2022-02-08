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В Тихвине задержан охранник больницы, который угостил школьницу наркотиком и склонил её к сексу в подсобке

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В Тихвинском районе Ленобласти задержан охранник городской больницы, на которого в полицию пожаловалась 16-летняя школьница. По словам девочки-подростка, она сначала получила от мужчины недетское угощение, а закончилось всё сексом, сообщает 8 февраля областной портал 47news.

По данным издания, всё произошло накануне вечером. В правоохранительные органы обратилась ученица старших классов, попавшая в тихвинскую больницу как контактная после того, как её мать заболела коронавирусом. Школьница рассказала, что встретила в медучреждении охранника, который угостил её неким порошкообразным веществом, после чего позвал в подсобное помещение, где рандеву закончилось интимом.

Полиция задержала 44-летнего мужчину. Пока на него составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», он помещён в камеру. В настоящий момент следственные органы решают, как квалифицировать произошедшее — если всё было по согласию, то, возможно, мужчине будет вменено «склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств».

Известно, что ранее охранник уже привлекался за хранение наркотиков. Что касается 16-летней, то её семья состоит на учёте как неблагополучная, про отца девочки информации нет.

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