В Петербурге насчитали 8000 человек с официальным «омикроном», остальным достался просто ковид

«На 08.02.2022 новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», подтверждена у 8 127 граждан, в том числе у 119 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 23 туриста, 54 жителя города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия, Турция, Швейцария, Израиль, Мексика, Венгрия)», — сообщили 8 февраля в петербургском управлении Роспотребнадзора.



В ведомстве добавили, что за последние сутки «омикрон» обнаружен у 495 человек.

