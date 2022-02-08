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В Петербурге насчитали 8000 человек с официальным «омикроном», остальным достался просто ковид

Петербургский Роспотребнадзр отчитался об итогах мониторинга за циркуляцией штамма «омикрон» в городе на Неве.

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«На 08.02.2022 новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», подтверждена у 8 127 граждан, в том числе у 119 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 23 туриста, 54 жителя города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия, Турция, Швейцария, Израиль, Мексика, Венгрия)», — сообщили 8 февраля в петербургском управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что за последние сутки «омикрон» обнаружен у 495 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается четвертую неделю подряд — везде, кроме Москвы. Но не для всех заболевших проводится выявление конкретного штамма.

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Комментарии (1)

тов
Грипп - это называли дельта.

Остальным достался просто насморк, орви.
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