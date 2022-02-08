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Глава Роспотребнадзора: Заболеваемость коронавирусом растет по всей стране, кроме Москвы

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Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается четвертую неделю подряд. Об этом 8 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом она отметила, что на прошлой неделе впервые началось снижение темпов прироста новых случаев COVID-19. Падение уровня заболеваемости в целом наблюдается только в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в столице практически нет очередей к врачам (в отличие от Петербурга).

Попова добавила, что на штамм «омикрон» приходится более 60% случаев, на «дельту» — 35%. Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что основной прирост заболевших приходится на детей до года и взрослых старше 65 лет.

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Комментарии (3)

тов
Орви-шоу - чтобы испугать родителей и переколоть детей жижей.
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