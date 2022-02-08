Минздрав: Оформить больничный дистанционно можно будет до 15 марта

Оформление больничных дистанционно будет действовать до 15 марта.



«Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — заявил 8 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко во время заседания оперштаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, при первых симптомах коронавируса можно удаленно оформить больничный на 7 дней, позвонив по телефону 122. Там же можно получить консультацию. Дистанционно могут выписать и необходимые лекарства.



После завершения карантина больничные листы закрываются автоматически. При этом сдавать повторно ПЦР-тест не требуется.

