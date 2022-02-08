Минздрав: Оформить больничный дистанционно можно будет до 15 марта

Оформление больничных дистанционно будет действовать до 15 марта.
«Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — заявил 8 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко во время заседания оперштаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, при первых симптомах коронавируса можно удаленно оформить больничный на 7 дней, позвонив по телефону 122. Там же можно получить консультацию. Дистанционно могут выписать и необходимые лекарства.
После завершения карантина больничные листы закрываются автоматически. При этом сдавать повторно ПЦР-тест не требуется.
Ранее «Фонтанка» подробно писала о дистанционном больничном. Его можно получить по телефону и без ПЦР-теста. При этом QR-код такому переболевшему не полагается. В комздраве Петербурга заявили, что дистанционные больничные подойдут для тех, кто чувствует симптомы ОРВИ. Как закрыть больничный дистанционно — читайте в нашей инструкции.