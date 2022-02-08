Собянин: Очередей в московских поликлиниках почти нет

В Москве, несмотря на рост госпитализаций с ковидом и серьезную нагрузку на амбулаторное звено, практически отсутствуют очереди в поликлиниках. Об этом 8 февраля заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании координационного совета по коронавирусу.
«Сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют. Время от посещения поликлиники до выписки лекарств, включая все медицинские процедуры, составляет около 40 минут, в КТ-центрах — около 2 часов», — сказал он. На дом врачи приезжают в течение 24 часов, экстренная помощь оказывается за 11–12 минут.
По словам Собянина, число больных, поступающих в столичные стационары, выросло на 15%.
Гигантские очереди в поликлиники из-за заболеваемости «омикроном» стали больной темой для петербуржцев, которым теперь самим приходится ходить к врачу при наличии симптомов. В Смольном советуют приходить не в пиковые часы, а после 12.