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Собянин: Очередей в московских поликлиниках почти нет

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В Москве, несмотря на рост госпитализаций с ковидом и серьезную нагрузку на амбулаторное звено, практически отсутствуют очереди в поликлиниках. Об этом 8 февраля заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании координационного совета по коронавирусу.

«Сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют. Время от посещения поликлиники до выписки лекарств, включая все медицинские процедуры, составляет около 40 минут, в КТ-центрах — около 2 часов», — сказал он. На дом врачи приезжают в течение 24 часов, экстренная помощь оказывается за 11–12 минут.

По словам Собянина, число больных, поступающих в столичные стационары, выросло на 15%.

Гигантские очереди в поликлиники из-за заболеваемости «омикроном» стали больной темой для петербуржцев, которым теперь самим приходится ходить к врачу при наличии симптомов. В Смольном советуют приходить не в пиковые часы, а после 12.

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Комментарии (5)

Pilat
-Очередей нет! Только мёртвые с косами стоЯть, и...тишина-а-а-а.
- Да ну, брешешь!
Static
Зачем нам это знать?
Оркраб
Очень рад за москвичей. Ура!
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