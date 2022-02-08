Собянин: Очередей в московских поликлиниках почти нет

В Москве, несмотря на рост госпитализаций с ковидом и серьезную нагрузку на амбулаторное звено, практически отсутствуют очереди в поликлиниках. Об этом 8 февраля заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании координационного совета по коронавирусу.



«Сегодня очереди в поликлиническом звене практически отсутствуют. Время от посещения поликлиники до выписки лекарств, включая все медицинские процедуры, составляет около 40 минут, в КТ-центрах — около 2 часов», — сказал он. На дом врачи приезжают в течение 24 часов, экстренная помощь оказывается за 11–12 минут.

