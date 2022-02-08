Что читать школьникам на карантине: 9 лучших подростковых книг, по мнению известных писателей

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Пока старшеклассники учатся удаленно, не могут посещать кружки, секции, кафе и кинотеатры, самым безопасным видом досуга остается чтение. О том, какие новые книги для детей стоит поискать в магазинах, «Фонтанка» недавно уже рассказывала. В этот раз советами и впечатлениями поделились известные писатели — и это книги, проверенные временем, хоть и не из школьной программы. Марина Степнова, автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря», «Сад»:

«Очень сочувствую всем, кто угодил в карантин, это и взрослым трудно, а уж подросткам и подавно. Посоветую свои любимые подростковые книжки, которые я буквально до дыр зачитала, когда была школьницей».

Фото: Tridaktna/wikimedia.org Поделиться Поделиться







Александра Бруштейн. «Дорога уходит в даль» О чем книга: Автобиографическая повесть, которая описывает детские и школьные годы русской писательницы Александры Бруштейн. Действие происходит в литовском городе Вильне, бурлящем революционными настроениями. Повествование ведётся от лица главной героини — юной Сашеньки Яновской, прототипом которой является сама Александра Бруштейн.

Комментарий Марины Степновой: «Девочка Саша живет в Российской империи в самом начале ХХ века. У нее замечательная семья — папа-врач, мама, младший брат, няня Юзефа, подруги в гимназии. А вокруг — вокруг настоящая жизнь, в которой учителя могут быть жестокими и несправедливыми, дети растут в подвале, жандармы стреляют в митингующих и совсем скоро начнется революция. Чудесная книга о дружбе, свободе и взрослении. И смешная, и грустная, и на всю жизнь. Я до сих пор узнаю своих по цитатам из этой книги. Те, кто читал и любил «Дорогу», вырастают особыми людьми».

Лев Кассиль «Кондуит и Швамбрания» О чем книга: Автобиографическая повесть советского писателя Льва Кассиля. Написана в 1928–1931 годах. Прототипами главных героев стали сам писатель (Леля) и его младший брат (Ося). Уже взрослый Иосиф Кассиль был репрессирован и расстрелян в конце 1930-х, книгу на протяжении 20 лет после этого не переиздавали.



Комментарий Марины Степновой: «Еще одна книга про Россию начала ХХ века, только главные герои в ней — мальчишки, два брата, которые придумали волшебную страну Швамбранию. Тоже прекрасная история про дружбу и любовь, несправедливость и свободу, школу и семью. Уморительно смешная и умная книга, в которой много приключений. Мне жалко, что сегодняшние подростки ее не знают».

Рэй Брэдбери. «Вино из одуванчиков» О чем книга: Автобиографическая повесть американского писателя Рэя Брэдбери. В центре сюжета — братья Сполдинг: Дуглас (12 лет) и Том (10 лет). Повесть состоит из вереницы историй, приключившихся с братьями в маленьком городке за три летних месяца. Русскоязычная общественность полюбила «Вино из одуванчиков» благодаря журналу «Пионер», где роман печатался частями.

Комментарий Марины Степновой: «История одного бесконечного лета и одного американского мальчика, в которой есть все что нужно — и таинственный овраг, и маньяк, и приключения, и бабушкины пироги, и смерть, и дружба, и любовь, и белые теннисные туфли, которые обуваешь в первый раз, — «легкие, как пух, мягкие, как масло, и прохладные, как мята». И как будто сбрасываешь с ног эту невыносимую зиму».



Денис Драгунский, автор сборников рассказов «Произвольный пистолет», «Третье лицо», «Почти родственники»:

«Я понимаю, что 7-й и 11-й класс — это очень разные возрасты, так что мои рекомендации относятся скорее к 9–11-м классам. Кажется, что в 8-м — какой-то рубеж. Итак. Три книги. Одна классическая. Другая — современная зарубежная. Третья — современная русская».

Фото: Dmitry Rozhkov/wikimedia.org Поделиться Поделиться







1. Лев Николаевич Толстой. «Фальшивый купон»

О чем книга: Повесть «Фальшивый купон» рассказывает о том, как маленький обман, нарастая подобно снежному кому, становится причиной череды неблагородных поступков. Произведение относится к поздним сочинениям писателя, было издано после его смерти и выразило размышления Толстого о прощении, взаимопомощи и истинной духовности.

Комментарий Дениса Драгунского: «Динамичная, короткая повесть, в которой на 100 страницах предстает вся Россия — от крестьян до императора, включая помещиков, чиновников, адвокатов, министров, террористов и гимназистов — и все они вовлечены в одну историю».



2. Дуглас Коупленд. «Игрок 1. Что с нами будет?»

О чем книга: Канадский писатель Дуглас Коупленд, создатель термина «поколение Х» и одноименного бестселлера, известен книгами, в которых исследует современность и одержимость людей компьютерными технологиями («Рабы Майкрософта»). В романе «Игрок 1» необычна форма повествования: рассказ ведется от лица каждого из пяти главных героев, которые по-разному переживают происходящие с ними катастрофические события.

Комментарий Дениса Драгунского: «Короткий полуфантастический роман о будущем. Герои в момент глобальной катастрофы оказываются в отрезанном от всего мира кафе. У каждого своя судьба, свои планы и свои опасения».

Ксения Драгунская. «Заблуждение велоспеда» О чем книга: «Заблуждение велосипеда» — это роман-автобиография современного драматурга Ксении Драгунской. Повествование ведется от лица девочки Ксюши, мечтающей о велосипеде, собаке и родителях-друзьях, но ее постоянно оставляют на попечение чужим тетям и бабушкам, наказывают за желание быть любимым ребенком и не спешат исполнять детские желания.



Комментарий Дениса Драгунского: «Лирическая повесть — исповедь подростка, который на ощупь, методом проб и ошибок, пытается понять, как устроен взрослый мир, где в нем найти любовь, справедливость, понимание и просто уют».

Алексей Сальников, автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него»:



Фото: Dmitry Rozhkov/wikimedia.org Поделиться Поделиться







Юрий Коваль. Рассказы, повести О чем книга: Юрий Коваль — детский писатель и поэт, сценарист мультфильмов («Приключения Васи Куролесова»), а также художник. Его творческим кредо было — постоянно менять жанр. Самые известные произведения Коваля — повесть «Недопесок» о побеге со зверофермы молодого песца по кличке Наполеон Третий, юмористический детектив «Пять похищенных монахов», а также произведение «Суер-Выер» — роман о фантастическом плавании фрегата «Лавр Георгиевич» под командованием капитана Суера-Выера к острову Истины.

Комментарий Алексея Сальникова: «Один из немногих русских писателей с добрым юмором, добрыми книгами, удивительно остроумный. Но остроумный не желчно, как это по большей части принято в нашей литературе, — смех вызывает его спокойный, наблюдательный взгляд. И диалоги у него забавные, и описания, и сюжеты не скучные».



Владимир Набоков. «Защита Лужина» О чем книга: Один из наиболее известных романов Владимира Набокова. В основе сюжета — история жизни одаренного и безумного шахматного вундеркинда Лужина, где подробно описаны его детство, отношения с родителями, гимназия и эмигрантская среда в Берлине. Шахматная защита, разрабатываемая Лужиным, мало-помалу становится аллегорией защиты от самой жизни, в которой его больное сознание прозревает чьи-то зловещие действия, подобные шахматным ходам.

Комментарий Алексея Сальникова: «В юности книга меня просто потрясла. Да, она взрослая, она о непростом: о таланте, об ощущении непохожести на других людей, о необходимости примерять свой собственный взгляд на мир с мироощущением близких людей. Об одиночестве, о нарушенных родительских ожиданиях. О многом. «Но никакого Александра Ивановича не было». Может быть, его действительно никогда не было? Решать вам».

Ричи Достян. «Тревога» О чем книга: Книга советской писательницы Ричи Достян рассказывает о тревогах и волнениях человека, покидающего детство и болезненно ищущего надежную пристань в беспокойном мире. Главный герой произведения Славка с первым нахлынувшим потоком чувств по-новому видит свою жизнь, ищет нравственные ориентиры.

Комментарий Алексея Сальникова: «Небольшая повесть про советских детей и их взаимоотношения с родителями. Книга и добрая, и жестокая одновременно. Бескомпромиссная в оценках. В ней замечательно показано, что дети порой растут вопреки родительскому воспитанию, и это, как ни странно, — замечательно. Подростковый бунт не всегда бессмысленный, порой он имеет под собой реальные основания. А еще в повести прекрасно описана овчарка».

Подготовила Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

