Дорогу от КАД до Колтушей через Новосергиевку летом отремонтируют

Летом планируется целиком обновить трассу между Кудрово и Колтушским шоссе через Новосергиевку — около 6 километров.
Как сообщает 8 февраля пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, дорожники начнут работу у путепровода за петербургской КАД, пройдут черёд деревню Новосергиевка и доберутся до деревни Старая. На участке уложат новое покрытие, укрепят обочины, нанесут разметку и установят новые знаки.
«Интенсивность движения по этой трассе за последние несколько лет значительно выросла. Это быстрый путь в сторону Всеволожска из Кудрово, которым каждый день пользуются несколько тысяч автомобилистов», — рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.
«Ленавтодор» проведёт работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году по нацпроекту область намерена обновить дороги в общей сложности длиной около 150 километров.