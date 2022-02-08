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Дорогу от КАД до Колтушей через Новосергиевку летом отремонтируют

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Летом планируется целиком обновить трассу между Кудрово и Колтушским шоссе через Новосергиевку — около 6 километров.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба дорожного комитета Ленобласти, дорожники начнут работу у путепровода за петербургской КАД, пройдут черёд деревню Новосергиевка и доберутся до деревни Старая. На участке уложат новое покрытие, укрепят обочины, нанесут разметку и установят новые знаки.

Фото: дорожный комитет Ленобласти
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«Интенсивность движения по этой трассе за последние несколько лет значительно выросла. Это быстрый путь в сторону Всеволожска из Кудрово, которым каждый день пользуются несколько тысяч автомобилистов», — рассказал глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

«Ленавтодор» проведёт работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году по нацпроекту область намерена обновить дороги в общей сложности длиной около 150 километров.

Фото: дорожный комитет Ленобласти

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Комментарии (3)

Ro_Bot
все правильно, во Всеволожск отремонтируйте,а в сторону Спб перекопайте рвом и поставьте ежи. весь Невский район парализован из за этого гетто.
Карабас Барабас
Осталось уточнить, летом какого года? или каждого года?
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