В Петербурге суд приостановил действие статуса «иноагент» для журналиста Андрея Захарова

Колпинский районный суд Петербурга приостановил решение Минюста о признании «иностранным агентом» журналиста-расследователя Андрея Захарова. «Индульгенция» временная.



Об изменении статуса Захарова 8 февраля сообщается в материале Би-би-си, посвящённом эмигрировавшим из России «иноагентам». «17 января 2022 года этот статус (иностранного агента. — Прим. ред.) был приостановлен по решению суда до окончания процесса по поданному Андреем иску», — сказано в статье.

Иск Захарова к министерству юстиции России Колпинский райсуд зарегистрировал 14 января, через два дня должно состояться первое заседание. Приостановка временная. Как отметил сам журналист, срок его свободы от звёздочек, плашек и отчётности колеблется от нескольких недель до нескольких месяцев.

