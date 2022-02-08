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В Петербурге суд приостановил действие статуса «иноагент» для журналиста Андрея Захарова

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Колпинский районный суд Петербурга приостановил решение Минюста о признании «иностранным агентом» журналиста-расследователя Андрея Захарова. «Индульгенция» временная.

Об изменении статуса Захарова 8 февраля сообщается в материале Би-би-си, посвящённом эмигрировавшим из России «иноагентам». «17 января 2022 года этот статус (иностранного агента. — Прим. ред.) был приостановлен по решению суда до окончания процесса по поданному Андреем иску», — сказано в статье.

Иск Захарова к министерству юстиции России Колпинский райсуд зарегистрировал 14 января, через два дня должно состояться первое заседание. Приостановка временная. Как отметил сам журналист, срок его свободы от звёздочек, плашек и отчётности колеблется от нескольких недель до нескольких месяцев.

По закону, физические лица, внесенные в перечень «иноагентов», обязаны регулярно подавать Минюсту отчетность о своей деятельности, а также ставить маркировку на свои публикации. В противном случае им грозят штрафы и лишение свободы до пяти лет.

Журналист-расследователь Андрей Захаров, лауреат премии «Золотое перо», много лет работал на «Фонтанке». Несколько лет назад он переехал в Москву, где работал в РБК, «Русской службе Би-би-си», а также в издании «Проект»* (15 июля 2021 года признано в России «нежелательной организацией»).

В реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Захарова внесли 8 октября прошлого года. В декабре корреспондент рассказал, что покинул Россию из-за слежки.

*Признан в России нежелательной организацией.

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Комментарии (4)

Wert
Хочешь власть шатать, будь добр одеться по установленной для шатунов форме.
Все правильно. Даже спортсмены форму носят, что бы не тому пас не отдать.
Artem_9
лишили "знака качества" изверги!))
Комментатор широкого профиля
Да уж, с таким послужным списком совсем не удивительно, что журналист получил сиё "почетное" звание.
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