Аппаратура для майнинга, икона, зубы динозавра. Таможня показала, что тайком возили через границу с Финляндией

Выборгская таможня отчиталась об итогах работы за год. Их уложили в 26 уголовных и более трёх тысяч административных дел. Среди изъятого сигареты, алкоголь, наркотики, лес, культурные ценности и не только.



Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 8 февраля, за 2021 год границу России и Финляндии пересекли 650 тысяч человек. Таможенники оформили 340 тысяч грузовых и 140 тысяч легковых автомобилей, порядка 400 тысяч железнодорожных вагонов и 1 300 морских судов.

