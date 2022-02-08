Аппаратура для майнинга, икона, зубы динозавра. Таможня показала, что тайком возили через границу с Финляндией

Выборгская таможня отчиталась об итогах работы за год. Их уложили в 26 уголовных и более трёх тысяч административных дел. Среди изъятого сигареты, алкоголь, наркотики, лес, культурные ценности и не только.
Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 8 февраля, за 2021 год границу России и Финляндии пересекли 650 тысяч человек. Таможенники оформили 340 тысяч грузовых и 140 тысяч легковых автомобилей, порядка 400 тысяч железнодорожных вагонов и 1 300 морских судов.
Чаще всего нарушители пытались провезти коммерческие партии под видом товаров для личного пользования. На границе тормозили аппаратуру для майнинга, икону, детали компьютеров, 3D-принтеры, автозапчасти, расходные материалы для маникюра и педикюра, стоматологические инструменты, военную амуницию, витамины и БАДы, волосы, одежду, обувь и даже зубы динозавра. Не обошлось без санкционки: до адресата не доехала 31 партия мясной и молочной продукции.
За год таможенники провели 11 проверок, в результате которых доначислено 673 млн рублей таможенных платежей. Возбуждено 3,4 тысячи административных дел с суммой назначенных наказаний более 48 млн рублей. Уголовных дел — 26. В основе наиболее значимых — контрабанда леса, наркотиков, сигарет и алкоголя.