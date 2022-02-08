А нет, показалось. Единовластие в уборке петербургского метро сохранилось, несмотря на результаты аукциона

Все пять контрактов на уборку станций петербургского метрополитена предприятие подписывает с традиционным и многолетним подрядчиком. Компании со стороны не помогла даже победа на аукционе с огромным снижением стоимости.



По данным «Фонтанки», накануне комиссия УФАС отказалась удовлетворить жалобу компании «Сити Сервис». Напомним, именно эта компания, как показалось, нарушила привычную картину на этом рынке: за счет радикального снижения цены выиграла торги по крупнейшему из пяти лотов — на «фиолетовую» линию. Остальные четыре достались компании «Люкссервис», которая много лет является бессменным и безальтернативным подрядчиком подземки.

