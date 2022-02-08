FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
ТЕМА ДНЯ

Подробности снегоуборочной полицейской операции

Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

А нет, показалось. Единовластие в уборке петербургского метро сохранилось, несмотря на результаты аукциона

3
Печать

Все пять контрактов на уборку станций петербургского метрополитена предприятие подписывает с традиционным и многолетним подрядчиком. Компании со стороны не помогла даже победа на аукционе с огромным снижением стоимости.

По данным «Фонтанки», накануне комиссия УФАС отказалась удовлетворить жалобу компании «Сити Сервис». Напомним, именно эта компания, как показалось, нарушила привычную картину на этом рынке: за счет радикального снижения цены выиграла торги по крупнейшему из пяти лотов — на «фиолетовую» линию. Остальные четыре достались компании «Люкссервис», которая много лет является бессменным и безальтернативным подрядчиком подземки.

Однако затем был опубликован протокол об уклонении победителя от подписания контракта. В нем указано, что договор должен был быть подписан не позднее 27 января, одновременно участник должен предоставить обеспечение. Любые протоколы разногласий необходимо было направить не позднее 19 января, чтобы заказчик мог их рассмотреть. Однако «Сити Сервис» прислал протокол лишь 26 января, обеспечения не было предоставлено. По данным «Фонтанки», речь шла о смене реквизитов. Ответа «Сити Сервис» так и не дождался — вернее, ответом стал как раз протокол об уклонении. Контракт решено заключить с компанией, занявшей второе место, — «Люкссервисом».

Напомним, при стартовой стоимости лота в 732 млн рублей «Сити Сервис» предложил 446 млн рублей, «Люкссервис» — 450 млн рублей, что вызвало вопросы об определении начальной максимальной цены.

«Фонтанка» направила запрос о комментарии в «Петербургский метрополитен».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Инкогнито2021
Уголовное дело в чистом виде!!!
AP-SPb
Т.е. созданием даже минимальной видимости приличия Ворюгин и Ко не заморачиваются? :)
И ведь так везде - как минимум половина бюджетных расходов уходит в карман кого надо карман 😡
Karl111
аха ха ха ха
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний