А нет, показалось. Единовластие в уборке петербургского метро сохранилось, несмотря на результаты аукциона

Все пять контрактов на уборку станций петербургского метрополитена предприятие подписывает с традиционным и многолетним подрядчиком. Компании со стороны не помогла даже победа на аукционе с огромным снижением стоимости.
По данным «Фонтанки», накануне комиссия УФАС отказалась удовлетворить жалобу компании «Сити Сервис». Напомним, именно эта компания, как показалось, нарушила привычную картину на этом рынке: за счет радикального снижения цены выиграла торги по крупнейшему из пяти лотов — на «фиолетовую» линию. Остальные четыре достались компании «Люкссервис», которая много лет является бессменным и безальтернативным подрядчиком подземки.
Однако затем был опубликован протокол об уклонении победителя от подписания контракта. В нем указано, что договор должен был быть подписан не позднее 27 января, одновременно участник должен предоставить обеспечение. Любые протоколы разногласий необходимо было направить не позднее 19 января, чтобы заказчик мог их рассмотреть. Однако «Сити Сервис» прислал протокол лишь 26 января, обеспечения не было предоставлено. По данным «Фонтанки», речь шла о смене реквизитов. Ответа «Сити Сервис» так и не дождался — вернее, ответом стал как раз протокол об уклонении. Контракт решено заключить с компанией, занявшей второе место, — «Люкссервисом».
Напомним, при стартовой стоимости лота в 732 млн рублей «Сити Сервис» предложил 446 млн рублей, «Люкссервис» — 450 млн рублей, что вызвало вопросы об определении начальной максимальной цены.
«Фонтанка» направила запрос о комментарии в «Петербургский метрополитен».