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«Зеленский хочет сделать подарок Путину». Порошенко прокомментировал возможность политубежища в России

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Экс-президент Украины опроверг возможность получения политического убежища в России.

«Преследуя проевропейскую оппозицию на Украине, [Владимир] Зеленский хочет сделать подарок [президенту РФ Владимиру] Путину», — написал 8 февраля Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Экс-президент Украины посоветовал нынешнему главе государства заняться защитой Украины. Порошенко обратился и к Владимиру Путину. Он выразил мнение, что практика «заботиться» об украинской политике уже прекратилась.

«А Владимиру Владимировичу [советую] наконец-то осознать, что мы разберемся сами», — отметил Порошенко.

Накануне президент Путин предложил предоставить Порошенко политическое убежище в России.

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Комментарии (1)

Pilat
Хорошо Путин вчера потроллил Порошенко, да и Зеленского.
"Нравится не нравится, терпи моя красавица" :-)
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