«Зеленский хочет сделать подарок Путину». Порошенко прокомментировал возможность политубежища в России

Экс-президент Украины опроверг возможность получения политического убежища в России.
«Преследуя проевропейскую оппозицию на Украине, [Владимир] Зеленский хочет сделать подарок [президенту РФ Владимиру] Путину», — написал 8 февраля Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Экс-президент Украины посоветовал нынешнему главе государства заняться защитой Украины. Порошенко обратился и к Владимиру Путину. Он выразил мнение, что практика «заботиться» об украинской политике уже прекратилась.
«А Владимиру Владимировичу [советую] наконец-то осознать, что мы разберемся сами», — отметил Порошенко.
Накануне президент Путин предложил предоставить Порошенко политическое убежище в России.