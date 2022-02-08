FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Налетчик на цветочный на севере Петербурга пытался забрать растение в горшке и плюшевую игрушку. Отпор продавщицы попал на видео

Полиция Петербурга показала видео нападения на цветочный магазин в Приморском районе. Мужественная продавщица не дала злодею забрать без платы товары и показала монеты в кассе.

3
Печать
Фото: ГУ МВД по Петербургу и области
ПоделитьсяПоделиться

Камеры в цветочном магазине на улице Щербакова сняли визит клиента, который пришел после открытия заведения с недобрыми намерениями.

ГУ МВД по Петербургу и области

На ролике, который 8 февраля предоставили в пресс-службе ГУ МВД, видно, что молодой человек в черной балаклаве заходит в магазин. Просит продавщицу показать ему цветы в горшке, выбирает один. А также просит плюшевую игрушку в нагрузку. Однако в момент оплаты покупки вместо денег он протянул женщине нож.

Она по его требованию открывает кассу, в которой оказывается лишь несколько монет. Налетчик пытается уйти не с пустыми руками — но цветок и игрушку продавщица ему не отдает. За что получает струю газа в лицо. Злодей после этого убегает.

«Фонтанка» писала, что подозреваемого — 19-летнего жителя Купчино — задержали вечером того же дня.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Serg_I
По картинке видно, что не в первый раз расплачивается при помощи ножа, а не кошелька! Теперь работать научится, во время отсидки...
кто-то страшный
Негостеприимная тетенька. Я бы его поребриком угостил.
260569221
Молодец женщина!
Надеюсь этого недобетмена найдут и накажут вещами из сексшопа!!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний