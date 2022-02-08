Налетчик на цветочный на севере Петербурга пытался забрать растение в горшке и плюшевую игрушку. Отпор продавщицы попал на видео

На ролике, который 8 февраля предоставили в пресс-службе ГУ МВД, видно, что молодой человек в черной балаклаве заходит в магазин. Просит продавщицу показать ему цветы в горшке, выбирает один. А также просит плюшевую игрушку в нагрузку. Однако в момент оплаты покупки вместо денег он протянул женщине нож.



Она по его требованию открывает кассу, в которой оказывается лишь несколько монет. Налетчик пытается уйти не с пустыми руками — но цветок и игрушку продавщица ему не отдает. За что получает струю газа в лицо. Злодей после этого убегает.

