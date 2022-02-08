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Налетчик в балаклаве на севере Петербурга напугал цветочницу ножом и залил газом, но ничего не взял

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Открытие цветочного магазина в Приморском районе началось с визита нежданного, но неуверенного в себе клиента.

Тревожную кнопку нажали в магазине «Цветочник» на улице Щербакова, 11, накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 февраля. Прибывшим на место нарядам полиции и ОВО 55-летняя продавщица рассказала, что в помещение пришел мужчина в черной балаклаве. Он, по предварительной информации, вытащил нож и распылил в сторону сотрудницы цветочного газ из баллончика. После чего стал требовать отдать ему деньги. Женщина чихала и кашляла, ответить налетчику не могла, и он ретировался.

Около восьми вечера сотрудники уголовного розыска Приморского района у дома меньше чем в километре от магазина — на улице Щербакова, 3, корпус 1 — задержали подозреваемого в налете, недавнего выпускника школы — 19-летнего парня, зарегистрированного в Купчино.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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Комментарии (2)

Kilrathi
Дезинсектор, соблюдающий масочный режим, приехал по вызову, ножом срезал пломбу распылителя, провел дезинсекцию, спросил оплату, понял, что ошибся адресом, ушел... Где состав? ;)
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