Налетчик в балаклаве на севере Петербурга напугал цветочницу ножом и залил газом, но ничего не взял

Открытие цветочного магазина в Приморском районе началось с визита нежданного, но неуверенного в себе клиента.
Тревожную кнопку нажали в магазине «Цветочник» на улице Щербакова, 11, накануне около 11 утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 февраля. Прибывшим на место нарядам полиции и ОВО 55-летняя продавщица рассказала, что в помещение пришел мужчина в черной балаклаве. Он, по предварительной информации, вытащил нож и распылил в сторону сотрудницы цветочного газ из баллончика. После чего стал требовать отдать ему деньги. Женщина чихала и кашляла, ответить налетчику не могла, и он ретировался.
Около восьми вечера сотрудники уголовного розыска Приморского района у дома меньше чем в километре от магазина — на улице Щербакова, 3, корпус 1 — задержали подозреваемого в налете, недавнего выпускника школы — 19-летнего парня, зарегистрированного в Купчино.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».