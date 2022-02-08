Коллапс на Славы объяснили ДТП и неработающим светофором. Регулирует движение женщина

«Бордовые» пробки, с самой низкой скоростью потока, наблюдаются на перекрёстке проспекта Славы и Бухарестской улицы, а также на улице Димитрова у пересечения с Софийской.

«Не работает светофор на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской. Ещё и маршрутка врезалась в легковушки. Водитель трамвая — женщина пытается регулировать движение», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«Спасибо женщине, водителю трамвая, которая вышла и начала регулировку движения!» — благодарит в комментариях подписчица группы Дарья.

На перекрёстке Софийской и Димитрова тоже не работает светофор, отмечают горожане. «Что-то сегодня много где не работают светофоры. У метро «Обводный канал» тоже», — добавляет подписчик Влад.



В целом загруженность дорог Петербурга в 9 утра составила 4 балла, что на 2 меньше, чем обычно зимой, но в последние дни становится типичным показателем.

