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Коллапс на Славы объяснили ДТП и неработающим светофором. Регулирует движение женщина

Самым загруженным участком улично-дорожной сети Петербурга утром 8 февраля стало, если судить по «Яндекс.Картам», Купчино.

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«Бордовые» пробки, с самой низкой скоростью потока, наблюдаются на перекрёстке проспекта Славы и Бухарестской улицы, а также на улице Димитрова у пересечения с Софийской.

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«Не работает светофор на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской. Ещё и маршрутка врезалась в легковушки. Водитель трамвая — женщина пытается регулировать движение», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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«Спасибо женщине, водителю трамвая, которая вышла и начала регулировку движения!» — благодарит в комментариях подписчица группы Дарья.

На перекрёстке Софийской и Димитрова тоже не работает светофор, отмечают горожане. «Что-то сегодня много где не работают светофоры. У метро «Обводный канал» тоже», — добавляет подписчик Влад.

В целом загруженность дорог Петербурга в 9 утра составила 4 балла, что на 2 меньше, чем обычно зимой, но в последние дни становится типичным показателем.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (9)

Devis
Светофоры во многих местах не работают днями и всем до места.
266056245
Что это за ритмичные вздохи на видео..?
Gudd-Head
Зачем делать упор на гендерную принадлежность регулирующего?

Или это намёк, что все проблемы из-за неё?)
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