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Готовый пожать руку Навальному священник эмигрировал в Польшу из-за угроз

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Священник Георгий Сухобокий из Ульяновской области, лишившийся поста пресс-секретаря Мелекесской епархии и запрещенный в служении после публичной поддержки Алексея Навального в соцсетях, покинул Россию. Об этом он сам 7 февраля рассказал телеграм-каналу «Можем объяснить».

Священник уточнил, что эмигрировал в Польшу в конце января. Среди причин были письма с угрозами. Он отметил, что первое время будет жить на пожертвования сторонников и подписчиков. Польшу для переезда он выбрал из-за своих польских корней и знания языка.

Осенью 2021 года после присуждения Навальному премии Андрея Сахарова Сухобокий написал, что готов пожать оппозиционеру руку. После этого священника уволили и даже запретили посещать свой храм.

Телеграм-канал «Можем объяснить» ранее являлся официальным каналом «Открытых медиа», признанных в России иноагентом.

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Комментарии (10)

LiChaBaTa
Как в Кремле боятся, Навального.
И правильно.
karbofos
Молодец.
Есть мозги у человека.
lamer
Напакостить в родной стране, потом свалить за рубеж и небедно жить, и развлекаться на донаты - так поступают лидеры протестного движения. Бизнесмены на революции. Вот такой маркетинг.
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