Готовый пожать руку Навальному священник эмигрировал в Польшу из-за угроз

Священник Георгий Сухобокий из Ульяновской области, лишившийся поста пресс-секретаря Мелекесской епархии и запрещенный в служении после публичной поддержки Алексея Навального в соцсетях, покинул Россию. Об этом он сам 7 февраля рассказал телеграм-каналу «Можем объяснить».



Священник уточнил, что эмигрировал в Польшу в конце января. Среди причин были письма с угрозами. Он отметил, что первое время будет жить на пожертвования сторонников и подписчиков. Польшу для переезда он выбрал из-за своих польских корней и знания языка.

