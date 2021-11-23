Священнику, поддержавшему Навального, запретили посещать свой храм

Как сам священник рассказал 23 ноября в Facebook, такое решение принял епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор. Согласно документу, фотография которого опубликована в посте, Сухобокий запрещен в служении, не имеет права «появляться в алтаре и храме Спасо-Преображенского собора» и не может там причащаться. Также ему нельзя носить иерейский крест, проповедовать и «преподавать благословение народу Божию».

Священник Георгий Сухобокий, которого ранее уволили с должности пресс-секретаря Мелекесской епархии РПЦ из-за поста в поддержку Алексея Навального, столкнулся с новыми трудностями. Мужчине запретили посещать храм, в котором он является клириком.

Накануне Сухобокий написал в Telegram-канале, что в воскресенье приехал в храм, и сотрудник собора подошел к нему с неожиданным заявлением. «Батюшка, я все-таки решился к вам подойти и сказать. По благословению Владыки нам велено, чтобы мы не пускали вас на территорию собора. Но как мы можем не пустить вас в храм?..» — сказал мужчина, попросив Сухобокого «решить вопрос с начальством».



В октябре священник рассказал, что его лишили должности пресс-секретаря Мелекесской епархии РПЦ в Ульяновской области. По его словам, причиной стал пост в Facebook о присуждении премии Сахарова Алексею Навальному. «Раньше я его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку», — написал Сухобокий.



Потом священник опубликовал аудиозапись разговора якобы с епископом Диодором, в котором фигурировали обвинения в «провокации на всю Россию». По словам Сухобокого, епископ заявил, что в другой епархии опального священника «выкинут из церкви», и отчитывал за «привлечение внимания органов».



«Одна публикация, что готов пожать руку Навальному, и тебя снимают со всех должностей. Вот такая свобода слова», — прокомментировал священник.

