Священника-тиктокера лишили должности пресс-секретаря Мелекесской епархии РПЦ за пост о Навальном

Священник Георгий Сухобокий заявил, что его лишили должности пресс-секретаря Мелекесской епархии РПЦ в Ульяновской области. Об этом он сообщил 28 октября в своем аккаунте в TikTok.
Причиной этого, по словам Сухобокого, стал недавний пост на его странице в Facebook о присуждении премии Сахарова Алексею Навальному. «Раньше я его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку», — написал священник.
Позже Сухобокий выложил в соцсетях аудиозапись разговора якобы с епископом Мелекесским и Чердаклинским Диодором, который, по его словам, состоялся на следующий день после публикации. Собеседник отчитывал священника за «провокацию на всю Россию» и заявил, что тот «привлек внимание органов». «Меня сегодня уже спрашивали — те, кому положено спрашивать. Знаешь, пусть сами с тобой разбираются. <...> Тобой заинтересовались, возрадуйся. <...> Я тебе точно говорю, в другой епархии тебя из церкви выкинут», — говорит собеседник опального священника.
Через день Сухобокий в своем TikTok показал указ епископа о его увольнении с поста пресс-секретаря. «Одна публикация, что готов пожать руку Навальному, и тебя снимают со всех должностей. Вот такая свобода слова», — прокомментировал священник.
В беседе с изданием «Подъем» Сухобокий заявил, что считает свое увольнение несправедливым и политическим. «Епископу сверху сказали меня прижать», — утверждает он.
«Они оставили меня служить. При этом епископ Диодор настраивает всё духовенство епархии против меня. Предполагаю, что они будут ждать, пока всё уляжется, и затем попытаются найти повод для моего полнейшего отстранения», — сказал священник.