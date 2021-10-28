Священника-тиктокера лишили должности пресс-секретаря Мелекесской епархии РПЦ за пост о Навальном

Священник Георгий Сухобокий заявил, что его лишили должности пресс-секретаря Мелекесской епархии РПЦ в Ульяновской области. Об этом он сообщил 28 октября в своем аккаунте в TikTok.



Причиной этого, по словам Сухобокого, стал недавний пост на его странице в Facebook о присуждении премии Сахарова Алексею Навальному. «Раньше я его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку», — написал священник.



Позже Сухобокий выложил в соцсетях аудиозапись разговора якобы с епископом Мелекесским и Чердаклинским Диодором, который, по его словам, состоялся на следующий день после публикации. Собеседник отчитывал священника за «провокацию на всю Россию» и заявил, что тот «привлек внимание органов». «Меня сегодня уже спрашивали — те, кому положено спрашивать. Знаешь, пусть сами с тобой разбираются. <...> Тобой заинтересовались, возрадуйся. <...> Я тебе точно говорю, в другой епархии тебя из церкви выкинут», — говорит собеседник опального священника.

