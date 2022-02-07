В России заключенные вступили в ИГ* прямо в колонии и получили новые сроки

В Ставропольском крае четверо осужденных услышали приговоры за терроризм. Об этом 7 февраля пишет «Интерфакс» со ссылкой на Южный окружной военный суд.



Установлено, что в мае 2020 года заключенный Ахмед Мусалаев прямо в колонии добровольно вступил в террористическую организацию «Исламское государство»* и уговорил присоединиться троих — Ахмеда Токаева, Саида Мажаева и Гасана Магомедова.



Они создали в колонии ячейку ИГ. Руководил ею Мусалаев, он же докладывал обо всем куратору из Сирии. Остальные вербовали новых сторонников из числа заключенных и собирали деньги на нужды ячейки.

