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В России заключенные вступили в ИГ* прямо в колонии и получили новые сроки

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В Ставропольском крае четверо осужденных услышали приговоры за терроризм. Об этом 7 февраля пишет «Интерфакс» со ссылкой на Южный окружной военный суд.

Установлено, что в мае 2020 года заключенный Ахмед Мусалаев прямо в колонии добровольно вступил в террористическую организацию «Исламское государство»* и уговорил присоединиться троих — Ахмеда Токаева, Саида Мажаева и Гасана Магомедова.

Они создали в колонии ячейку ИГ. Руководил ею Мусалаев, он же докладывал обо всем куратору из Сирии. Остальные вербовали новых сторонников из числа заключенных и собирали деньги на нужды ячейки.

Суд приговорил Муслаева к 17 годам лишения свободы, Токаева — к 13,5, а Магомедов и Мажаев получили по 12,5 года.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные в результате проведения контртеррористической операции на северо-западе Сирии уничтожили главаря ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.

*Организация, признанная террористической и запрещенная в РФ.

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Комментарии (8)

X-кот
ага. вот верим изо всех сил. При полностью налаженном и доступном интернет в любой российской колонии и прямой связью с любой террористической организацией Сирии даже по телефону в любой момент,-это все было легко и просто. Вот такими новостями эфэсбэшники на кого рассчитывают? на своих умственно ущербных начальников? Или это просто вброс для глубинных, схавают и возгордятся? А так, да, странно, что не признались в убийстве Кеннеди
sektor7
Сказочные персонажи
ДЮрьевич
После репортажей про швабры трудно удивляться раскрытому преступному замыслу. Почему не сознались в убийстве Кеннеди - вот что непонятно
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