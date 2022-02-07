В России заключенные вступили в ИГ* прямо в колонии и получили новые сроки

В Ставропольском крае четверо осужденных услышали приговоры за терроризм. Об этом 7 февраля пишет «Интерфакс» со ссылкой на Южный окружной военный суд.
Установлено, что в мае 2020 года заключенный Ахмед Мусалаев прямо в колонии добровольно вступил в террористическую организацию «Исламское государство»* и уговорил присоединиться троих — Ахмеда Токаева, Саида Мажаева и Гасана Магомедова.
Они создали в колонии ячейку ИГ. Руководил ею Мусалаев, он же докладывал обо всем куратору из Сирии. Остальные вербовали новых сторонников из числа заключенных и собирали деньги на нужды ячейки.
Суд приговорил Муслаева к 17 годам лишения свободы, Токаева — к 13,5, а Магомедов и Мажаев получили по 12,5 года.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные в результате проведения контртеррористической операции на северо-западе Сирии уничтожили главаря ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши.
*Организация, признанная террористической и запрещенная в РФ.