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Дефицитный «КовиВак» разрешили испытать на детях. Исследования пройдут и в Петербурге

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Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 «КовиВак» с участием детей. Об этом говорится 7 февраля на сайте государственного реестра лекарственных средств.

«Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «КовиВак» с участием детей», — так обозначена цель испытаний вакцины.

Клинические испытания будут проходить в четырех клиниках — в Перми, Самаре, Подмосковье и Петербурге. Участие в них примут 1 050 пациентов.

«Мы получили разрешение на проведение клинических исследований инактивированной вакцины «КовиВак» для детей и подростков от 3 до 17 лет», — рассказал ТАСС гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов. Разработчик надеется в 2022 году получить разрешение для профилактической вакцинации детей и подростков.

Разработанный Центром им. Чумакова «КовиВак» был одобрен в России в феврале 2021 года. Препарат пользовался большим спросом и быстро стал дефицитным. В Петербург последний раз его привозили в середине января.

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Комментарии (12)

Vasilisa87
А зачем?
serges1963
своих пусть колят....
Dazdraperma
Где же они столько детей возьмут? Безхозных уже всех Спутником перекололи, а своих отдавать - дураков нет. Или по второму кругу пойдут?
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