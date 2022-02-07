Дефицитный «КовиВак» разрешили испытать на детях. Исследования пройдут и в Петербурге

Минздрав одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 «КовиВак» с участием детей. Об этом говорится 7 февраля на сайте государственного реестра лекарственных средств.
«Оценка переносимости, безопасности и иммуногенности препарата «КовиВак» с участием детей», — так обозначена цель испытаний вакцины.
Клинические испытания будут проходить в четырех клиниках — в Перми, Самаре, Подмосковье и Петербурге. Участие в них примут 1 050 пациентов.
«Мы получили разрешение на проведение клинических исследований инактивированной вакцины «КовиВак» для детей и подростков от 3 до 17 лет», — рассказал ТАСС гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов. Разработчик надеется в 2022 году получить разрешение для профилактической вакцинации детей и подростков.
Разработанный Центром им. Чумакова «КовиВак» был одобрен в России в феврале 2021 года. Препарат пользовался большим спросом и быстро стал дефицитным. В Петербург последний раз его привозили в середине января.