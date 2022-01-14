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В Петербург привезли самую дефицитную вакцину от коронавируса

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Очередная небольшая партия самой дефицитной российской вакцины от коронавируса поступила в Петербург.

Как сообщил 14 января губернатор Александр Беглов, на склад ОАО «Фармбаза» поступило 4 950 комплектов доз вакцины «КовиВак» производства Центра им М. П. Чумакова. В последний раз «Фонтанка» писала о её поступлении в ноябре. Партия была на 2 475 комплектов доз, по пять доз во флаконе.

Всего с начала кампании по вакцинации в Петербург поступило больше 4 млн доз различных вакцин — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт». В запасе остаются 870 тысяч комплектов доз.

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Комментарии (4)

Я Иванов
Можно открыть свою лабораторию и выпускать дефицитный жевательный ЗакиДак малыми партиями. Будет спрос?
shutnik78
ну и колите себя по очереди...
260602101
Пускай Беглов ЛИЧНО составит списки тех, кому она положена.
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