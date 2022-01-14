В Петербург привезли самую дефицитную вакцину от коронавируса

Очередная небольшая партия самой дефицитной российской вакцины от коронавируса поступила в Петербург.



Как сообщил 14 января губернатор Александр Беглов, на склад ОАО «Фармбаза» поступило 4 950 комплектов доз вакцины «КовиВак» производства Центра им М. П. Чумакова. В последний раз «Фонтанка» писала о её поступлении в ноябре. Партия была на 2 475 комплектов доз, по пять доз во флаконе.



Всего с начала кампании по вакцинации в Петербург поступило больше 4 млн доз различных вакцин — «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и «Спутник Лайт». В запасе остаются 870 тысяч комплектов доз.

