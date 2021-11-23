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В Петербург привезли редкую вакцину, о которой уже стали забывать

В Петербург доставили новые партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

«ЭпиВакКорона» и «КовиВак» поступили в Петербург. Партии из двух отечественных вакцин от коронавируса пришли на городскую фармбазу. На фоне объемов «Спутника Лайт» и «Спутника V» они теряются.

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«Сегодня на склад ОАО «Фармбаза» поступили следующие вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2: «ЭпиВакКорона» в количестве 1 800 комплектов доз и «КовиВак» в количестве 2 475 комплектов доз (по 5 доз во флаконе) производства ФГБНУ им. Чумакова. В ближайшее время они будут развезены по поликлиникам города», — сообщили в комитете по здравоохранению 23 ноября.

Для сравнения: на днях в Петербург привезли 270 тысяч доз «Спутника Лайт».

В комздраве уточнили, что «ЭпиВакКорона» в последний раз поступала в Петербург в октябре и до нынешней поставки в городе её было около 45 тысяч доз.

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Комментарии (7)

Kostyn
Ну привезли и привезли, хорошо.
Static
Народ не дождался. А так хотелось.
SERGEY111
Ковивак только по страшно большому блату достанется ну или за нехилую сумму денех .
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