В Петербург привезли редкую вакцину, о которой уже стали забывать

«Сегодня на склад ОАО «Фармбаза» поступили следующие вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2: «ЭпиВакКорона» в количестве 1 800 комплектов доз и «КовиВак» в количестве 2 475 комплектов доз (по 5 доз во флаконе) производства ФГБНУ им. Чумакова. В ближайшее время они будут развезены по поликлиникам города», — сообщили в комитете по здравоохранению 23 ноября.



Для сравнения: на днях в Петербург привезли 270 тысяч доз «Спутника Лайт».



В комздраве уточнили, что «ЭпиВакКорона» в последний раз поступала в Петербург в октябре и до нынешней поставки в городе её было около 45 тысяч доз.

