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Полиция в Латвии начала расследование после публикаций о «шахматном маньяке»

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Латвийская полиция начала расследование из-за писем с порно, которыми уже 10 лет терроризируют российских шахматисток. Об этом 7 февраля рассказала изданию Delfi управляющий директор Международной шахматной федерации FIDE Дана Рейзниеце-Озола.

По ее словам, во время проходившего с 27 октября по 7 ноября в Риге шахматного турнира Grand Swiss многие его участницы получили подобные письма.

«Я связалась с нашей полицией — там очень оперативно и профессионально отреагировали. Они завели криминальный процесс и сразу принялись за работу так, чтобы не мешать ходу турнира, о чем мы попросили их от лица FIDE. Сами шахматистки, получившие послания, отважно сотрудничают с расследованием — рассказывают все что знают. Я очень удовлетворена», — сказала Рейзниеце-Озола.

Ранее «Медуза»* (признана СМИ-иноагентом) опубликовала расследование о «шахматном маньяке», который на протяжении 10 лет рассылал спортсменкам письма непристойного содержания. Неизвестный вкладывает в конверты страницы из старых порножурналов и использованные презервативы. Все конверты объединяло одно — почтовый штемпель в Риге. По данным издания, пострадавшие обращались в СК, однако следствие не находило состава преступления, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Журналистам также удалось установить и вероятного отправителя — им оказался 40-летний житель Риги, который зарабатывал на жизнь переводами для латвийского правительства с латыни и частными уроками игры в шахматы для детей. Подробнее читайте здесь.

*«Медуза» признана в России СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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