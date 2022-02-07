Полиция в Латвии начала расследование после публикаций о «шахматном маньяке»

Латвийская полиция начала расследование из-за писем с порно, которыми уже 10 лет терроризируют российских шахматисток. Об этом 7 февраля рассказала изданию Delfi управляющий директор Международной шахматной федерации FIDE Дана Рейзниеце-Озола.



По ее словам, во время проходившего с 27 октября по 7 ноября в Риге шахматного турнира Grand Swiss многие его участницы получили подобные письма.



«Я связалась с нашей полицией — там очень оперативно и профессионально отреагировали. Они завели криминальный процесс и сразу принялись за работу так, чтобы не мешать ходу турнира, о чем мы попросили их от лица FIDE. Сами шахматистки, получившие послания, отважно сотрудничают с расследованием — рассказывают все что знают. Я очень удовлетворена», — сказала Рейзниеце-Озола.

