«Медуза»* назвала человека, который 10 лет терроризирует письмами с порно российских шахматисток

Российских шахматисток более 10 лет терроризируют письмами непристойного содержания — в конверты кто-то вкладывает страницы из старых порножурналов и использованные презервативы, сообщает издание «Медуза»* (Минюстом признано в России СМИ, выполняющим функцию иностранного агента. — Прим. ред. ).

Адресатами «шахматного маньяка» начиная с 2009 года стали около 15 спортсменок, причем пять из них на момент получения конвертов с непристойностями были несовершеннолетними. Примечательно, что письма приходили девушкам на их домашний адрес или в клуб, где они занимались, а отправителями были указаны их знакомые или гроссмейстеры-соперники по шахматным турнирам. Но все конверты объединяло одно — почтовый штемпель в Риге.

По словам пострадавших девушек, они были напуганы и обращались за помощью в следственные органы. Однако правоохранители не нашли в депешах состава преступления, и в возбуждении уголовного дела было отказано.



В течение полугода журналисты вели собственное расследование, привлекали к нему различных экспертов. В частности, независимые почерковеды заявили, что хотя адресант и пытался старательно изменить почерк, вероятнее всего, конверты подписаны одной и той же рукой.



В конечном итоге журналистам удалось установить отправителя скабрезных писем. По их мнению, адресантом оказался 40-летний житель Риги, который зарабатывал на жизнь переводами для латвийского правительства с латыни и частными уроками игры в шахматы для детей. И мечтал о писательской карьере — в Сети журналисты нашли огромное количество опусов рижанина. Подтвердили получение от него рукописи в стиле фэнтези и в одном из популярных издательств. Впрочем, в шахматах рижанин, по словам экспертов, тоже был силен — играл с профессионалами, правда нечасто, и даже заявился на турнир RTU Open в 2021 году, но в последний момент снялся с соревнования.

