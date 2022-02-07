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Беглов заявил, что в Петербурге за неделю коронавирусом заболели более 100 тысяч жителей

Губернатор Александр Беглов охарактеризовал ситуацию с коронавирусом как напряженную — рост заболеваемости вертикальный.

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«Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но остается напряженной. Мы переживаем небывалый подъем коронавируса. Только за прошлую неделю заболело более 100 тысяч горожан. Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально», — сказал Беглов 7 февраля в традиционном радиообращении.

Как писала «Фонтанка», в больницах Петербурга уже более 8,5 тысячи пациентов с коронавирусом и пневмониями. Дома с ковидом лечатся еще 153 тысячи человек. Это не считая еще большего числа пациентов с диагнозом ОРВИ.

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Комментарии (4)

VKuser203216
alexpv, уже надоело одно и тоже в тысячный раз. Не привившиеся не болеют - болеют привившиеся. Вас и никого в прививочный пункт насильно не тянут и руки не заламывают. Заткнись!
тов
А про мусор и снег усатый грызун ничего не говорит?

Сейчас все растает и завоняет, и по кучам мусора много хвостатых бегловых забегает.
alexpv
А про эффективность qr кодов не хочет ничего сказать? и если qr-коды дали нулевой эффект, то почему не заставить всех граждан выходить на улицу только в клетках?))
И по личному опыту по поводу действенности Спутника к омикрону. Среди непривившихся знакомых есть заболевшие, есть не заболевшие, среди привившихся в той или иной степени тяжести заболели все без исключения))
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