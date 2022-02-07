Беглов заявил, что в Петербурге за неделю коронавирусом заболели более 100 тысяч жителей

«Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но остается напряженной. Мы переживаем небывалый подъем коронавируса. Только за прошлую неделю заболело более 100 тысяч горожан. Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально», — сказал Беглов 7 февраля в традиционном радиообращении.



Как писала «Фонтанка», в больницах Петербурга уже более 8,5 тысячи пациентов с коронавирусом и пневмониями. Дома с ковидом лечатся еще 153 тысячи человек. Это не считая еще большего числа пациентов с диагнозом ОРВИ.

