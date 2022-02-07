Петербургский нефролог Земченков просит присяжных судить его за убийство жены. Из дела исчезла корысть

О поступлении дела сообщает объединенная пресс-служба судов города 7 февраля. По версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков поссорился с супругой, в том числе на фоне его измен. В обвинительном заключении сказано, что женщина получила травму головы, от которой умерла, характер травмы описан достаточно подробно. Земченков, сказано в обвинительном заключении, расчленил тело и избавился от частей в неустановленных местах на территории Петербурга и Ленинградской области.

В суд дело ушло с квалификацией по первой части статьи об убийстве, хотя ранее сообщалось, что следствие добавило доктору корыстный мотив — якобы супругу он убил, чтобы жить в квартире на Петроградской со своей любовницей.



Земченков и его защита просят присяжных. Вопрос об этом пока не решен.



Акушер-гинеколог Ирина Земченкова пропала в конце февраля 12 лет назад, в полицию с просьбой найти женщину пришел ее муж. Вместе с отцом Ирины и ее детьми Земченков обклеивал район объявлениями и обратился за помощью в программу «Жди меня». Карточку поиска как актуального все еще можно найти на сайте передачи. В конце зимы 2020 года на прием к главе СК Александру Бастрыкину попал отец пропавшей. С дела стряхнули пыль, через четыре месяца Земченкова задержали. Сперва он дал признательные показания, но позже от них отказался. Потерпевшие и обвиняемый в этом деле практически на одной стороне — тесть нефролога просил суд на время следствия отпустить его домой. Земченков в СИЗО с апреля 2021 года.

