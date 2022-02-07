Не день уборочной техники. В Купчино выясняют, кто разбил погрузчик

Второй по счёту погрузчик сошёл с дистанции в Петербурге 7 февраля. Водитель из-за разбитого стекла высматривал затаившегося стрелка.
Как сообщили «Фонтанке» в администрации Фрунзенского района, днём в понедельник полицию вызвали ну улицу Белы Куна, 19/1, где прервал работу мини-погрузчик Жилкомсервиса № 2. Техника встала после того, как что-то разбило стекло. Водитель предположил, что в погрузчик стреляли.
Сам он отделался лёгким испугом, машине требуется ремонт.
В администрации пока не могут определить, что именно произошло, проводится проверка. В полицейском главке уточнили, что информация о стрельбе не подтвердилась.
В центре города ранним утром колёсный погрузчик защищали от разбушевавшегося прохожего, колотившего технику трубой.