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В Петербурге мужчина восстал против простоя снегоуборочной техники. Росгвардия показала жертву его ярости

Снегоуборочная техника потеряла бойца в центре Петербурга. Оставшийся без водителя погрузчик пал жертвой алкогольных бесов, овладевших прохожим.

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Как сообщает вневедомственная охрана по Петербургу и Ленинградской области, акт коммунального вандализма произошёл на Владимирском проспекте около 5 часов утра 7 февраля. Помощь потребовалась колёсному погрузчику Volvo L-20D-P, водитель которого прервал борьбу со снегом и отошёл на перерыв.

Неработающая техника стала объектом ярости прохожего. Мужчина вооружился обрезком трубы и напал.

Бесчинство остановили прибывшие на Владимирский проспект росгвардейцы, но погрузчик спасти не удалось. Судя по фото, на линию в ближайшее время он не вернётся.

«Разбил стекла кабины, фары, приборную панель и дополнительное оборудование у спецтехники, которая использовалась для уборки снега с улиц города», — перечисляют повреждения в пресс-службе вневедомственной охраны.

Воинствующего горожанина доставили трезветь и объяснять свои мотивы в 28 отдел полиции.

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Комментарии (14)

karbofos
Судя по чистому тротуару без снега, трактор с раннего утра просто стоял под окном гражданина, шумел, и ничего не делал.
265859857
Вау! Побольше бы таких восставших!
263836471
Теперь вся надежда в борьбе со снегом - на 28 отдел полиции...
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