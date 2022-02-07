В Петербурге мужчина восстал против простоя снегоуборочной техники. Росгвардия показала жертву его ярости

Как сообщает вневедомственная охрана по Петербургу и Ленинградской области, акт коммунального вандализма произошёл на Владимирском проспекте около 5 часов утра 7 февраля. Помощь потребовалась колёсному погрузчику Volvo L-20D-P, водитель которого прервал борьбу со снегом и отошёл на перерыв.

Бесчинство остановили прибывшие на Владимирский проспект росгвардейцы, но погрузчик спасти не удалось. Судя по фото, на линию в ближайшее время он не вернётся.

«Разбил стекла кабины, фары, приборную панель и дополнительное оборудование у спецтехники, которая использовалась для уборки снега с улиц города», — перечисляют повреждения в пресс-службе вневедомственной охраны.



Воинствующего горожанина доставили трезветь и объяснять свои мотивы в 28 отдел полиции.

