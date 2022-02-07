«Коридор смерти» вдоль берега Ладоги. В Петербурге реконструировали встречу первого после прорыва блокады поезда

Уже по традиции Октябрьская железная дорога воссоздала атмосферу утра 7 февраля 1943 года, когда спустя 1,5 года после разрыва ж/д сообщения со страной, в осажденный город прибыл после прорыва блокады состав с продовольствием, углем и медикаментами. Утра, когда у изнеможенных ленинградцев появилась надежда.

Решение о незамедлительном строительстве на освобожденной территории железнодорожной ветки для снабжения Ленинграда было принято одновременно с прорывом блокады. Новая дорога должна была соединить станцию Поляны на существующей линии Ленинград — Волховстрой со Шлиссельбургом и заменить действующую Дорогу жизни. На строительство ж/д линии отвели 20 дней, но 33 км вдоль берега Ладоги удалось проложить за рекордные 17 суток.

Дорогу строили в сильный мороз — в условиях бездорожья и под непрерывным вражеским артиллерийским обстрелом. Рельсы буквально вкапывали в лед. Утром 7 февраля 1943 года с Большой земли на станцию Петрокрепость, а затем в Ленинград прибыл первый грузовой поезд. А уже вечером от пятой платформы Финляндского вокзала отправился товарный поезд, груженный отливками орудийных стволов.



Каждый рейс по Шлиссельбургской трассе, получившей страшное прозвище «коридор смерти», сопровождался бомбардировками. На некоторых участках дорога пролегала всего в 3–4 километрах от вражеских артиллерийских позиций. В общей сложности фашисты разрушали дорогу более 1200 раз. И ровно столько же ее чинили железнодорожники.



Завершила свою работу Дорога Победы, как ее впоследствии стали называть, 10 марта 1944 года, когда было восстановлено прямое железнодорожное сообщение. За это время по ней прошли более 6000 поездов.



Прямую трансляцию прибытия исторических составов и театрализованной реконструкции можно посмотреть в нашей группе «ВКонтакте» и в Instagram.

