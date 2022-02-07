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BBC: ООН выяснила, что КНДР финансирует ракетную программу за счет украденной криптовалюты

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Северная Корея использует хакеров, чтобы воровать криптовалюту для финансирования своей ракетной программы. Об этом 7 февраля сообщает BBC со ссылкой на доклад ООН.

По имеющимся данным, в период с 2020 года по середину 2021-го в результате кибератак на три криптовалютные биржи в Северной Америке, Европе и Азии было украдено цифровых активов на сумму более 50 млн долларов.

«Такого рода кибератаки служат важным источником доходов для ядерной и ракетной программы Пхеньяна», — цитирует издание отчет ООН.

Также в документе, по информации BBC, приводится исследование компании Chainalysis, согласно которому кибератаки в прошлом году могли принести КНДР цифровые активы на сумму до 400 млн долларов.

Еще в 2019 году в ООН заявляли, что благодаря кибератакам Северная Корея могла получить до 2 млрд долларов на свою программу по разработке оружия массового поражения. Совет безопасности запретил КНДР проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты, но страна игнорирует всяческие ограничения.

КНДР с начала 2022 года произвела уже семь запусков баллистических ракет. США предложили ООН ввести против страны новые санкции, так как усматривают в испытаниях «нарушение нескольких резолюций Совета безопасности». Ряд стран СБ ООН осудили ракетные испытания как «направленные на дальнейшую дестабилизацию региона».

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Комментарии (2)

Савва Морозов
то у них КНДР - отсталая, то, вдруг, хакеры, умеющие такое.
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