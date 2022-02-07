BBC: ООН выяснила, что КНДР финансирует ракетную программу за счет украденной криптовалюты

Северная Корея использует хакеров, чтобы воровать криптовалюту для финансирования своей ракетной программы. Об этом 7 февраля сообщает BBC со ссылкой на доклад ООН.



По имеющимся данным, в период с 2020 года по середину 2021-го в результате кибератак на три криптовалютные биржи в Северной Америке, Европе и Азии было украдено цифровых активов на сумму более 50 млн долларов.



«Такого рода кибератаки служат важным источником доходов для ядерной и ракетной программы Пхеньяна», — цитирует издание отчет ООН.

