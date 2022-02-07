FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.05р87.12р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Пожарные отвоевали половину площади горевшей авторемонтной мастерской на севере Петербурга

0
Печать

Меньше чем за час сотрудники МЧС локализовали пожар в Выборгском районе города, который тушили по повышенному номеру.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, 7 февраля в 9:53 возгорание на Выборгской набережной, 55, корпус 1, было локализовано.

На первом этаже четырехэтажного производственного здания выгорела обстановка на площади 60 квадратных метров в помещении 120 квадратных метров.

Как писала «Фонтанка», по данному адресу расположена автомастерская. Она загорелась в 9:19 утра. Из-за быстрого распространения огня возгоранию был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний