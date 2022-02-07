Пожарные отвоевали половину площади горевшей авторемонтной мастерской на севере Петербурга

Меньше чем за час сотрудники МЧС локализовали пожар в Выборгском районе города, который тушили по повышенному номеру.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, 7 февраля в 9:53 возгорание на Выборгской набережной, 55, корпус 1, было локализовано.



На первом этаже четырехэтажного производственного здания выгорела обстановка на площади 60 квадратных метров в помещении 120 квадратных метров.



Как писала «Фонтанка», по данному адресу расположена автомастерская. Она загорелась в 9:19 утра. Из-за быстрого распространения огня возгоранию был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.

