Ремонтная мастерская загорелась на севере Петербурга прямо перед открытием

Шесть пожарных расчетов тушат огонь в авторемонтной мастерской в Выборгском районе Петербурга.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Выборгской набережной, 55, корпус 1, поступило в дежурную часть 7 февраля в 9:19.



Из-за быстрого распространения огня в 9:30 пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.



Горит обстановка на первом этаже четырёхэтажного производственного здания.



Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.



По данному адресу расположена авторемонтная мастерская для грузового и легкового транспорта.

