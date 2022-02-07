Ремонтная мастерская загорелась на севере Петербурга прямо перед открытием

Шесть пожарных расчетов тушат огонь в авторемонтной мастерской в Выборгском районе Петербурга.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Выборгской набережной, 55, корпус 1, поступило в дежурную часть 7 февраля в 9:19.
Из-за быстрого распространения огня в 9:30 пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.
Горит обстановка на первом этаже четырёхэтажного производственного здания.
Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
По данному адресу расположена авторемонтная мастерская для грузового и легкового транспорта.
«Фонтанка» писала, что еще одна автомастерская горела этой ночью на Гранитной улице.