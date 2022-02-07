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Ремонтная мастерская загорелась на севере Петербурга прямо перед открытием

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Шесть пожарных расчетов тушат огонь в авторемонтной мастерской в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Выборгской набережной, 55, корпус 1, поступило в дежурную часть 7 февраля в 9:19.

Из-за быстрого распространения огня в 9:30 пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.

Горит обстановка на первом этаже четырёхэтажного производственного здания.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

По данному адресу расположена авторемонтная мастерская для грузового и легкового транспорта.

«Фонтанка» писала, что еще одна автомастерская горела этой ночью на Гранитной улице.

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