На Гранитной дымило и пахло. Источник — автомастерская

Как сообщает городское ГУ МЧС, 7 февраля в 0:47 поступил вызов на Гранитную улицу, 51. Выяснилось, что горит автомастерская, расположенная в одноэтажном здании размером 40 на 45 метров. К моменту приезда пожарных огонь охватил 50 квадратных метров.
Работали шесть единиц техники МЧС и 30 человек личного состава. К 2:02 им удалось локализовать пожар. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что наблюдали сильный дым и пахло паленой пластмассой. «Слышно было пару взрывов», — пишут жители соседних домов.