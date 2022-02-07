На Гранитной дымило и пахло. Источник — автомастерская

Как сообщает городское ГУ МЧС, 7 февраля в 0:47 поступил вызов на Гранитную улицу, 51. Выяснилось, что горит автомастерская, расположенная в одноэтажном здании размером 40 на 45 метров. К моменту приезда пожарных огонь охватил 50 квадратных метров.



Работали шесть единиц техники МЧС и 30 человек личного состава. К 2:02 им удалось локализовать пожар. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

