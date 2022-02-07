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На Гранитной дымило и пахло. Источник — автомастерская

Сильный пожар тушили минувшей ночью в Красногвардейском районе Петербурга.

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Как сообщает городское ГУ МЧС, 7 февраля в 0:47 поступил вызов на Гранитную улицу, 51. Выяснилось, что горит автомастерская, расположенная в одноэтажном здании размером 40 на 45 метров. К моменту приезда пожарных огонь охватил 50 квадратных метров.

Работали шесть единиц техники МЧС и 30 человек личного состава. К 2:02 им удалось локализовать пожар. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» рассказывают, что наблюдали сильный дым и пахло паленой пластмассой. «Слышно было пару взрывов», — пишут жители соседних домов.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Видел, как в одной мастерской заезжие специалисты варили прогнивший пол у тольяттинской шайтан-арбы не удалив коврики из салона. Наблюдал и ждал вспышки в оптическом диапазоне, но все ограничилось задымлением. Заказчик, сразу по окончании ремонта, врубил "Черные глаза" и помчался таксовать дальше.
Артист ритуальных услуг
Да врут они все! Кроме пары "хлопков"(ТМ) ничего не было!
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