На Седова, где машина провалилась в «горячую реку», заменили изношенную трубу

Теплоэнергетики ГУП «ТЭК СПб» минувшей ночью закончили работы по устранению технологического нарушения у дома 94 по улице Седова, сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».
«Теплоснабжение двух жилых домов восстановлено по штатной схеме до границ балансовой принадлежности, то есть до ввода в дом. В ходе аварийного ремонта специалисты ГУП «ТЭК СПб» заменили 3,4 метра изношенного трубопровода», — отмечается в сообщении.
Коммунальная авария на Седова произошла в воскресенье днём. Во дворе горячая вода разлилась рекой, в провал колесом угодил легковой автомобиль.
Ремонт начался в 16:50. На устранение дефекта в данной ситуации нормативы дают 13 часов, но теплоэнергетики справились на четыре часа быстрее — к 1:40 7 февраля.