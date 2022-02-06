«Река кипятка льется по двору». На Седова спасают от потопа машины

На улице Седова 6 февраля произошел прорыв горячей воды. Жители дома 94 спасают от кипятка свои автомобили, рассказывают в соцсетях очевидцы.
«Река кипятка льется по двору и из двора на улицу», — сообщила подписчица группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». В комментариях она уточнила, что одну машину спасти уже не удалось.
В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» рассказали, что по адресу уже работают специалисты. В 17:30 вытекание локализовали, место технологического нарушения на трубопроводе диаметром 273 миллиметра огородили.
«По предварительным данным, в зоне вытекания находился автомобиль, попавший в провал грунта передним колесом. На место вызваны страховые комиссары для оценки возможного ущерба», — уточнили в предприятии.
В ТЭКе добавляют, что по нормативам на устранение подобного дефекта отводится 13 часов.