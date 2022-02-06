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«Река кипятка льется по двору». На Седова спасают от потопа машины

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На улице Седова 6 февраля произошел прорыв горячей воды. Жители дома 94 спасают от кипятка свои автомобили, рассказывают в соцсетях очевидцы.

«Река кипятка льется по двору и из двора на улицу», — сообщила подписчица группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». В комментариях она уточнила, что одну машину спасти уже не удалось.

В пресс-службе ГУП «ТЭК» «Фонтанке» рассказали, что по адресу уже работают специалисты. В 17:30 вытекание локализовали, место технологического нарушения на трубопроводе диаметром 273 миллиметра огородили.

«По предварительным данным, в зоне вытекания находился автомобиль, попавший в провал грунта передним колесом. На место вызваны страховые комиссары для оценки возможного ущерба», — уточнили в предприятии.

В ТЭКе добавляют, что по нормативам на устранение подобного дефекта отводится 13 часов.

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Комментарии (4)

vic_5e4cd1938d1a8
Сугробы растопит и смоет ...
07A
На вас не угодишь: нет горячей воды-плохо, кипятка море разливанное-опять плохо!
Артист ритуальных услуг
А скажут, что это потребители потребили!
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