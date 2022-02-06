Две беды Петербурга: наледь и мусор. Горожане опасаются дамокловых сосулек

Я вот действительно не понимаю, это что так укол жижей действует на Беглова, что он действительно ничего не видит и не слышит, как наркоман в состоянии эйфории или он уверовал в свою исключительность- проблемы индейцев шерифа не волнуют?Он озабочен лишь одним- построением новой реальности.Так вот г-н Беглов, Новые Кресты уже функционируют, до конца срока осталось в лучшем случае -2 года, только ты наверное забыл из какой партии ты вышел и какая партия тебя сделала губернатором, ты сам входил в высший политсовет этой организации и очень хорошо знаешь менталитет своих однопартийцев- пауков банке.Мало того, что у тебя авторитета ноль среди горожан, так ты своими действиями и бездействием только озлобляешь людей. Ты можешь говорить, что я взяток не беру- а зачем? Горожане видят твою работу- неубранные дворы, сосульки, мусор на помойках, очереди в поликлиниках, отмена плановой помощи, увеличение платы за ЖКХ и проезд,увеличение цен на продукты, сокращение МП,падение производства