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Две беды Петербурга: наледь и мусор. Горожане опасаются дамокловых сосулек

Петербуржцы жалуются на плохую уборку города – как от мусора, так и от наледи. «Фонтанка» собрала мини-коллекцию дамокловых сосулек, фотографии которых прислали 6 февраля читатели и запечатлел наш корреспондент.

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Первая ледяная опасность притаилась над продуктовым магазином возле площади Труда. Корреспондент «Фонтанки» заметил зловещую сосульку, свисающую даже не с крыши, а с проводов.

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Такую же опасную наледь приютили провода в другой точке Петербурга. «Ждёт своего счастливчика на перекрёстке Жуковского/Литейный», – грустно пошутила читательница «Фонтанки».

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На проспекте Науки, 20 все еще масштабнее: протечки длиной во все здание превратились в одну огромную сосульку. «Дом подлежит реновации. Реновация приостановлена. Крыша дома лет 10 не ремонтировалась. Протечки сверху донизу. Подъезд страшный. На глазах все превращается в аварийное жилье», – жалуется горожанка.

Проспект Науки, 20
Проспект Науки, 20Фото: Читатель «Фонтанки»
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И разбавляет ледяной беспредел видео с Уральской улицы. На кадрах видно, как мужчина притаскивает к огромной стихийной свалке мусорный контейнер и высыпает все в общую кучу. «Не убирают, только растет. Бездействие УК и всех служб», – комментирует отправитель видео, уточнив, что действие разворачивается у дома 21.

Читатель «Фонтанки»

Проспект Науки, 20
Проспект Науки, 20Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (2)

261182581
Я вот действительно не понимаю, это что так укол жижей действует на Беглова, что он действительно ничего не видит и не слышит, как наркоман в состоянии эйфории или он уверовал в свою исключительность- проблемы индейцев шерифа не волнуют?Он озабочен лишь одним- построением новой реальности.Так вот г-н Беглов, Новые Кресты уже функционируют, до конца срока осталось в лучшем случае -2 года, только ты наверное забыл из какой партии ты вышел и какая партия тебя сделала губернатором, ты сам входил в высший политсовет этой организации и очень хорошо знаешь менталитет своих однопартийцев- пауков банке.Мало того, что у тебя авторитета ноль среди горожан, так ты своими действиями и бездействием только озлобляешь людей. Ты можешь говорить, что я взяток не беру- а зачем? Горожане видят твою работу- неубранные дворы, сосульки, мусор на помойках, очереди в поликлиниках, отмена плановой помощи, увеличение платы за ЖКХ и проезд,увеличение цен на продукты, сокращение МП,падение производства
07A
Вот убедите меня, что наезды на губернатора делаются не по команде! Любимая тема-мусор и сосульки, снег и наледь! И тишина! Куратор отвлекся на "Давай поженимся" или набухался? Ни одного заказного комментария!
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