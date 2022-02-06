Две беды Петербурга: наледь и мусор. Горожане опасаются дамокловых сосулек

Первая ледяная опасность притаилась над продуктовым магазином возле площади Труда. Корреспондент «Фонтанки» заметил зловещую сосульку, свисающую даже не с крыши, а с проводов.
Такую же опасную наледь приютили провода в другой точке Петербурга. «Ждёт своего счастливчика на перекрёстке Жуковского/Литейный», – грустно пошутила читательница «Фонтанки».
На проспекте Науки, 20 все еще масштабнее: протечки длиной во все здание превратились в одну огромную сосульку. «Дом подлежит реновации. Реновация приостановлена. Крыша дома лет 10 не ремонтировалась. Протечки сверху донизу. Подъезд страшный. На глазах все превращается в аварийное жилье», – жалуется горожанка.
И разбавляет ледяной беспредел видео с Уральской улицы. На кадрах видно, как мужчина притаскивает к огромной стихийной свалке мусорный контейнер и высыпает все в общую кучу. «Не убирают, только растет. Бездействие УК и всех служб», – комментирует отправитель видео, уточнив, что действие разворачивается у дома 21.
Читатель «Фонтанки»