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Индия одобрила применение «Спутника Лайт»

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Медицинский регулятор Индии одобрил применение на территории страны однокомпонентной российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Всего препарат одобрен уже в 30 странах с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек, а также в ряде государств — как универсальный бустер. На принятие решения о регистрации повлияли дополнительные исследования «Спутника Лайт», проведенные в Индии.

«Одобрение «Спутника Лайт» — еще один важный шаг в успешной совместной борьбе России и Индии против коронавируса. «Спутник Лайт» доказал свою безопасность и эффективность как в качестве самостоятельной вакцины, так и в качестве бустера, который стимулирует более сильный иммунный ответ по сравнению с повторной вакцинацией одним и тем же препаратом. Бустирование с применением «Спутника Лайт» является ключом к увеличению эффективности и продолжительности действия других вакцин, в том числе против варианта «омикрон»», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что применение «Спутника Лайт» в качестве бустера для других вакцин существенно повышает вируснейтрализующую активность против штамма «омикрон» — эффективность сравнима с действием «Спутника V» против исходного «уханьского» штамма.

Ранее в Центре имени Гамалеи заявили, что ревакцинация «Спутником Лайт» дает стопроцентную защиту от штамма «омикрон» на три месяца.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России в начале мая 2021 года, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

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Комментарии (8)

266141645
все привитые болеют ровно так же как не привитые, по-разному! лично наблюдаю! есть тяжёлые, есть лёгкие 50%50
Bombaher
Скорее всего было так.
Индусы на днях прилетели в Москву, чтобы договориться о поставке в Индию 1 млн. т удобрений. За опт хотели скидку выторговать. Тем более, что мировые цены скйчас на азотосодержащие и фосфорные удобрения очень высокие. Наши дали скидку, но в ответ предложили индцсам признать Спутник. У Индусов есть своя вакцина, китайская и др. С учётом того, что вме они сейчас бесполезны, признать Спутник -это пустяки. А нашему гинцбургу и мурашко приятно, типа их признали, вот смотрите.
По факту удобрения продали со скидкой. Спутник никому не нужен.
Brit
Индусов так много, а вакцин так мало, что берут даром всё, что Кришна пошлёт.
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