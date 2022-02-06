Индия одобрила применение «Спутника Лайт»

Медицинский регулятор Индии одобрил применение на территории страны однокомпонентной российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).



Всего препарат одобрен уже в 30 странах с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек, а также в ряде государств — как универсальный бустер. На принятие решения о регистрации повлияли дополнительные исследования «Спутника Лайт», проведенные в Индии.



«Одобрение «Спутника Лайт» — еще один важный шаг в успешной совместной борьбе России и Индии против коронавируса. «Спутник Лайт» доказал свою безопасность и эффективность как в качестве самостоятельной вакцины, так и в качестве бустера, который стимулирует более сильный иммунный ответ по сравнению с повторной вакцинацией одним и тем же препаратом. Бустирование с применением «Спутника Лайт» является ключом к увеличению эффективности и продолжительности действия других вакцин, в том числе против варианта «омикрон»», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

