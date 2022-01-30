Гинцбург: Ревакцинация «Спутником Лайт» дает стопроцентную защиту от «омикрона»

Люди, которые ревакцинировались «Спутником Лайт», на три месяца получают стопроцентную защиту от «омикрон»-штамма ковида. Об этом 30 января заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 1».



«75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», — сказал специалист (цитата по РИА Новости).

