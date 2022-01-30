Гинцбург: Ревакцинация «Спутником Лайт» дает стопроцентную защиту от «омикрона»

Люди, которые ревакцинировались «Спутником Лайт», на три месяца получают стопроцентную защиту от «омикрон»-штамма ковида. Об этом 30 января заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире канала «Россия 1».
«75% вакцинированных содержат вируснейтрализующие антитела к «омикрон»-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», — сказал специалист (цитата по РИА Новости).
Ранее вирусолог Александр Семенов заявил, что инфицированный «омикроном» человек способен заражать уже через несколько часов после заболевания. Прошлым штаммам коронавируса для этого требовалось 3–4 дня.