Вирусолог рассказал о самом неприятном при заражении «омикроном»

Инфицированный «омикроном» человек способен заражать уже через несколько часов после собственного заражения. Прошлым штаммам коронавируса для этого требовалось 3–4 дня, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. Это, по его словам, самое неприятное качество нового штамма.



«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через 3–4 дня после заражения, а уже к вечеру», — заявил Семенов 30 января в эфире телеканала «Россия 1».

