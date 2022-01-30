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Вирусолог рассказал о самом неприятном при заражении «омикроном»

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Инфицированный «омикроном» человек способен заражать уже через несколько часов после собственного заражения. Прошлым штаммам коронавируса для этого требовалось 3–4 дня, заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов. Это, по его словам, самое неприятное качество нового штамма.

«Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы можете стать распространителем вируса не через 3–4 дня после заражения, а уже к вечеру», — заявил Семенов 30 января в эфире телеканала «Россия 1».

Но есть и положительные качества — «омикрон» быстрее других штаммов выводится из организма, покидает его примерно через неделю, отметил специалист.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге «омикрон» ставит рекорды заболеваемости за все время пандемии и стремительно заполняет красные зоны. По домам с подтвержденным вирусом отправлены 90 тысяч жителей города на Неве.

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Комментарии (9)

saigak
И что не так в заявлении Малышевой?
Савва Морозов
утром Малышева назвала омикрон - "живой вакциной" (с)
лишь цитирую.
Кровокрас
самое неприятное при заражении "омикроном" - это его непредсказуемый результат. Сегодня перенес в "легкой форме", а через полгода функциональность почек оказалась нарушена на 90%.
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