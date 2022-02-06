Лукашенко: Путин обещал мне звание полковника, а мы ему дадим генерала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника. Так он ответил на вопрос о том, какие погоны нашиты на его военную форму.



«Герб. Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника [российской армии] присвоить — до сих пор не присвоил», — рассказал Лукашенко журналисту Владимиру Соловьеву (цитата по БЕЛТА).

