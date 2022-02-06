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Лукашенко: Путин обещал мне звание полковника, а мы ему дадим генерала

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника. Так он ответил на вопрос о том, какие погоны нашиты на его военную форму.

«Герб. Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника [российской армии] присвоить — до сих пор не присвоил», — рассказал Лукашенко журналисту Владимиру Соловьеву (цитата по БЕЛТА).

Автор: БЕЛТА

Белорусского лидера не смущает идея быть полковником как российской, так и советской армии.

На замечание о том, что тогда во главе России и Белоруссии будет два полковника Лукашенко ответил: «Мы ему [Путину] потом присвоим звание генерала».

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Комментарии (37)

266172081
Было же, когда Путин сказал Лукашенко в Черном море искупаться. А водичка то +16 была, не любой залезет. Но Лукашенко послушно нырнул. А куда деваться? До этого много хвостом крутил, пришлось искупать и показательно покорность демонстрировать
VKuser874929
да не послышалось... наверно было так, товаришь лукашенко можешь считать себя покойником)))
ahma
He, нy а что такого? Кадыров жe стал генерал-майором Росгвардии.
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