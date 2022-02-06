Лукашенко: Путин обещал мне звание полковника, а мы ему дадим генерала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника. Так он ответил на вопрос о том, какие погоны нашиты на его военную форму.
«Герб. Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник, обещал мне полковника [российской армии] присвоить — до сих пор не присвоил», — рассказал Лукашенко журналисту Владимиру Соловьеву (цитата по БЕЛТА).
Автор: БЕЛТА
Белорусского лидера не смущает идея быть полковником как российской, так и советской армии.
На замечание о том, что тогда во главе России и Белоруссии будет два полковника Лукашенко ответил: «Мы ему [Путину] потом присвоим звание генерала».