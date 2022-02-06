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В Петербурге скончался создатель Музея граммофонов клоун Владимир Дерябкин

В Петербурге 6 февраля на 73-м году жизни скончался заслуженный артист России Владимир Дерябкин. Об этом сообщила «Фонтанке» его жена Людмила Васильевна.

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«Это сегодня было — позвонили нам и сказали, что его уже не стало. Онкология, в Песочке (НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в поселке Песочный. — Прим. ред.)», — сказала она.

Известный на всю страну клоун, дрессировщик медведей, ученик Олега Попова, в Петербурге также многие годы был известен как создатель уникального частного Музея граммофонов — одного из крупнейших в мире.

Владимир Дерябкин был родом из казачьей семьи, из станицы Каменской в Ростовской области, где снимали «Тихий Дон». Писал стихи и прозу, сочинял музыку. И уже в возрасте, говоря по своей привычке афоризмами, вспоминал: «Мое бедное детство было в тысячу раз богаче детства современных детей».

«Фонтанка» рассказывала об этом удивительном человеке, его ярком пути и мудрых словах и предлагает сегодня вспомнить ту встречу с артистом.

© Фонтанка.Ру

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