В Петербурге скончался создатель Музея граммофонов клоун Владимир Дерябкин

«Это сегодня было — позвонили нам и сказали, что его уже не стало. Онкология, в Песочке (НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в поселке Песочный. — Прим. ред.)», — сказала она.



Известный на всю страну клоун, дрессировщик медведей, ученик Олега Попова, в Петербурге также многие годы был известен как создатель уникального частного Музея граммофонов — одного из крупнейших в мире.

