В Петербурге скончался создатель Музея граммофонов клоун Владимир Дерябкин

«Это сегодня было — позвонили нам и сказали, что его уже не стало. Онкология, в Песочке (НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова в поселке Песочный. — Прим. ред.)», — сказала она.
Известный на всю страну клоун, дрессировщик медведей, ученик Олега Попова, в Петербурге также многие годы был известен как создатель уникального частного Музея граммофонов — одного из крупнейших в мире.
Владимир Дерябкин был родом из казачьей семьи, из станицы Каменской в Ростовской области, где снимали «Тихий Дон». Писал стихи и прозу, сочинял музыку. И уже в возрасте, говоря по своей привычке афоризмами, вспоминал: «Мое бедное детство было в тысячу раз богаче детства современных детей».
«Фонтанка» рассказывала об этом удивительном человеке, его ярком пути и мудрых словах и предлагает сегодня вспомнить ту встречу с артистом.