Он был трудным ребенком. На стене в Музее граммофонов висит забавное фото его школьного класса. На нем смотрят в камеру счастливые дети в пионерских галстуках и только один Вова обиженно и демонстративно глядит в другую сторону, а пионерского галстука на нем нет.



- Моя учительница, встречая маму, потом всякий раз признавалась: "Никогда себе не прощу, что оставила Вову на второй год и исключила из пионеров", - рассказывает бывший двоечник и хулиган. И добавляет: Но у меня в жизни ни к кому нет претензий. Я нашел свою иголку в стоге сена. Ни одного дня не прожил неинтересно.



В новой книге рассказов Дерябкин поместил ведомость оценок за 3 класс. Почти по всем предметам у него - двойки и тройки. Только по пению и физкультуре затесались четверки.



- Мне казалось, что парта хочет меня поработить, а я был свободным человеком, - заявляет Дерябкин.



Его дважды оставляли на второй год. Однако же он благодарен советскому государству, которое "боролось за каждого человечка", подбирало таких как он и отправляло на производство. Несостоявшийся школьник стал учеником слесаря. Причем уволить несовершеннолетнего подмастерья могли только с разрешения горкома.



- Я работал. Мне нравилось, - вспоминает Дерябкин. Нравилось ли наставнику-слесарю - второй вопрос.



В 16 лет Володю разбудил старший брат и сказал: "Вставай, поедешь со мной в Питер!"



- Я не хотел никуда ехать, - продолжает заслуженный артист. - Но, по правде сказать, меня надо было уже забирать из Каменской.



Брат пришел к начальнику Вовы с подписанной в горкоме бумагой: "Хочу его забрать. Надо заполнить обходной лист". На что начальник сказал: " Какой на хрен обходной лист! Увози его скорее!"

