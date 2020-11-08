Собиратель граммофонов :
«Я нашел свою иголку в стоге сена»
Как заслуженный артист России с пятью классами образования создал музей
Владимир Дерябкин создал в Петербурге уникальный музей граммофонов. Музей, в котором, по словам его посетителей, хорошо отдыхается после Эрмитажа. И которого Петербург недавно по недоразумению едва не лишился. В этом музее мы с Владимиром Дерябкиным и повстречались.
Владимир Дерябкин не лезет ни в какие рамки. Писатель, поэт, композитор, заслуженный артист России, который имеет всего 5 классов образования. "А больше и не надо», - уверен Владимир Дерябкин, один из лучших клоунов в истории российского цирка. Он выбился в звезды из ночных конюхов.

Дерябкин - ученик Олега Попова и тот приезжал к нему из Германии незадолго до смерти. Попова называли "солнечным клоуном". Но Дерябкин говорит, что более жестокого человека в жизни своей не встречал.

Сейчас на арене блистает сын Владимира Дерябкина, которому как награда за творчество достался гастрольный саквояж Юрия Никулина. А отец выгнал уже взрослого сына из дома, узнав, что тот… курит.

Владимир Дерябкин
(ист.фото — архив артиста)
Трудный ребенок
- Вова, я выключу телевизор, - спросила перед началом нашей беседы жена Дерябкина - Людмила Васильевна, бывшая воздушная гимнастка.

- Да, можно навсегда, - разрешил супруг.

Владимир Дерябкин разговаривает афоризмами: "Наше настоящее слишком страшно, чтобы обижаться на прошлое". " Мое бедное детство было в тысячу раз богаче детства современных детей".

Дерябкин родом из станицы Каменской, где снимали фильм "Тихий Дон".
Владимир Дерябкин. (ист.фото — архив артиста)
Он был трудным ребенком. На стене в Музее граммофонов висит забавное фото его школьного класса. На нем смотрят в камеру счастливые дети в пионерских галстуках и только один Вова обиженно и демонстративно глядит в другую сторону, а пионерского галстука на нем нет.

- Моя учительница, встречая маму, потом всякий раз признавалась: "Никогда себе не прощу, что оставила Вову на второй год и исключила из пионеров", - рассказывает бывший двоечник и хулиган. И добавляет: Но у меня в жизни ни к кому нет претензий. Я нашел свою иголку в стоге сена. Ни одного дня не прожил неинтересно.

В новой книге рассказов Дерябкин поместил ведомость оценок за 3 класс. Почти по всем предметам у него - двойки и тройки. Только по пению и физкультуре затесались четверки.

- Мне казалось, что парта хочет меня поработить, а я был свободным человеком, - заявляет Дерябкин.

Его дважды оставляли на второй год. Однако же он благодарен советскому государству, которое "боролось за каждого человечка", подбирало таких как он и отправляло на производство. Несостоявшийся школьник стал учеником слесаря. Причем уволить несовершеннолетнего подмастерья могли только с разрешения горкома.

- Я работал. Мне нравилось, - вспоминает Дерябкин. Нравилось ли наставнику-слесарю - второй вопрос.

В 16 лет Володю разбудил старший брат и сказал: "Вставай, поедешь со мной в Питер!"

- Я не хотел никуда ехать, - продолжает заслуженный артист. - Но, по правде сказать, меня надо было уже забирать из Каменской.

Брат пришел к начальнику Вовы с подписанной в горкоме бумагой: "Хочу его забрать. Надо заполнить обходной лист". На что начальник сказал: " Какой на хрен обходной лист! Увози его скорее!"
Мужайтесь, а не ужасайтесь!
Ленинград Дерябкину не понравился. Дома — Дон, голубое небо, солнце и абрикосы. Дома - родители. А здесь - тучи и новая суровая жизнь. Но не зря на родине Дерябкина существует поговорка «Казаки, мужайтесь, а не ужасайтесь!»

Первым местом его работы в Ленинграде стала Волковская водопроводная станция. С трудоустройстивом 16-летнего подростка поначалу возникли проблемы. Но они разрешились (хоть и пришлось писать письма в управление Водоканала). Владимиру с братом дали комнату в общежитии и временную, на 3 года, прописку.

- Так заботились о людях во времена «бедного», ныне обосранного социализма, - вырывается у Дерябкина (он вообще любитель вставить в свою устную речь крепкое соленое словцо).

В Ленинграде любовью трудного подростка стал цирк.

Владимир Дерябкин
(ист.фото — архив артиста)
Прилипала
Впрочем эта любовь началась еще в родной станице Каменской. Там полтора месяца гастролировала одна из цирковых трупп. После представления Вова тоже захотел стать артистом. Упросил маму отвести его к директору цирка. На что тот произнес дежурную фразу «Пока тебе, мальчик, главное, в школе учиться». Кроме того, Дерябкин попросил перевести его в школьный класс, где на время гастролей учился юный цирковой артист, акробат Косоребриков.

Цирковой мир тесен.

- Потом спустя годы, когда я был худруком в одном цирке, Косоребриков работал у меня в программе, – вспоминает Владимир Дерябкин.

Как только у него в Питере появилась постоянная прописка, он уволился с водопроводной станции и устроился ночным конюхом в Цирк на Фонтанке. Там ночами не только ухаживал за лошадьми, но и разучивал, репетировал первые собственные номера.
На первом снимке - один из первых хитовых номеров Владимира Дерябкина. На втором Дерябкин с женой - воздушной гимнасткой (ист. – личный архив артиста)
Это сейчас Дерябкин старается общаться только с теми людьми, кого считает интереснее себя. А раньше, на заре своей цирковой карьеры, как губка впитывал все, что было вокруг. "Прилипал" к артистам, изучал их номера, манеру поведения. Внимательно вслушивался в их разговоры, если просто оказывался поблизости. За некоторыми даже следил. Так, например, ночной конюх Дерябкин ходил по пятам за знаменитым клоуном Леонидом Енгибаровым.
«Манька величка» Леонида Енгибарова

Леонид Енгибаров
(с) ru.wikipedia.org
- Енгибаров - это было особое явление в эпоху Олега Попова и Юрия Никулина. Но он «маньку величку» поймал, она его и погубила, - вспоминает Дерябкин. - Енгибаров как-то шел по конюшне, увидел портрет Олега Попова, вывешенный кем-то из конюхов, — сорвал и начал топтать. Он и работу бросал несколько раз.

Однажды в Ленинграде Енгибаров исполнял номер с зонтиками — кидал их по очереди на арену. Каждый раз при этом должен был раздаваться стук барабана. А дирижер постоянно опаздывал и барабанщик стучал не вовремя. Енгибарову это надоело, он швырнул все зонтики об пол, ушел с арены и уехал из программы.
А во время гастролей в Ростове он как-то пришел в цирк в выходной день. На проходной его остановили. Имелся приказ: артистов по выходным не пускать.

- Ну казалось бы, не трагедия — возьми и позвони с проходной директору, - рассказывает Дерябкин, который был очевидцем описываемых событий. - А Енгибаров начал качать права: «У меня нет выходных. На кого ходят в этот цирк — на меня или на директора?», попытался прорваться. Дежурный, бывший военный, стал выталкивать его на улицу. Енгибаров вырвался и плюнул дежурному в лицо. Через несколько дней, когда он за кулисами разминался перед представлением, вдруг увидел на доске объявлений приказ Союзгосцирка "о строгом выговоре Енгибарову за недостойное поведение". Посмотрел в зрительный зал, махнул рукой и уехал в аэропорт. Цирк — это довольно закрытый мир, откуда бывает трудно уйти. Но Енгибаров жил не только цирком. А еще и театром, поэзией. Это облегчило ему расставание с цирком. Я усвоил этот его урок. И тоже старался не сосредотачиваться лишь на цирке.
Олег Попов в Германии тосковал по Россиюшке
Владимир Дерябкин пишет стихи и песни. Под одну из них - «Россиюшка» - катался Евгений Плющенко.
Когда незадолго до смерти в гости к Дерябкину приехал из Германии Олег Попов, он попросил своего ученика спеть ему «Россиюшку».

- Мы сидели с ним там на диванчике, а его немецкая жена Габи - вот здесь, - показывает Дерябкин. - И когда я спел песню, Попов сказал полушепотом, наверное, чтобы она не слышала: «И все-таки зря Россию оставил».

На подоконнике у Дерябкина почти идиллическое фото встречи учителя и ученика. Дерябкин поет под гитару, а Олег Попов положил голову ему на плечо.
На первой фотографии — Владимир Дерябкин с женой Людмилой и Олегом Поповым. ( ист.— архив артиста). На второй - Владимир Дерябкин (слева с гитарой) вместе с Олегом Поповым (с) фото Елены Бледных.
- В цирке работают очень талантливые люди, но в жизни они далеко не всегда примеры для подражания. Олег Попов был тяжелейший человек, самый жестокий из тех, кого я встретил на своем пути. В прежние годы он сначала отбил бы мне голову и только потом положил бы свою мне на плечо, - комментирует Дерябкин, без сомнения, исторический снимок, сделанный во время их последней встречи фотографом Еленой Бледных.
Сталину обязан жизнью
Дерябкин пишет не только стихи и музыку, но и рассказы. Они у него короткие.

- Если рассказ длинный, я начинаю нервничать. Это привычку привили выступления на манеже. Надо вовремя уходить. Чуть задержался - зритель уже заскучал.

Рассказы Дерябкина полны афоризмов (" Я сидел и не узнавал друга - на нем все углы были отбиты". "Мне 70 лет: теперь я буду жить и донашивать то, что от меня осталось" ). Это скорее даже не рассказы, а байки из его собственной жизни. Веселые и грустные. Например, о том, что он появился на свет благодаря… Сталину.

Родители зачали Вову в очень тяжелое послевоенное время, когда им в станице Каменской по сути жить было негде и не на что. Врачиха, побывавшая в их хибаре, уговорила мать, беременную Володей, сделать аборт. В обмен на красивый "трофейный" кувшинчик, привезенный отцом Дерябкина с фронта. Но когда мама в назначенный час пришла на операцию, выяснилось, что утром врачиху арестовали. Во исполнение сталинского указа о запрете абортов.

Вова с бабушкой и родителями
(ист.фото — архив артиста)
Афоризмы Владимира Дерябкина
Я не хочу жить мимо своей Родины, я не хочу жить только в свой карман

Антикварный магазин купит дорого дореволюционную совесть. В любом состоянии. Современную не предлагать.

Когда идешь по жизни, чаще оглядывайся назад. Тогда лучше понимаешь, правильно ли ты идешь вперед.
В другом рассказе Дерябкин пишет о своей клоунской машине, которую он сделал из мотоколяски. Установил на нее большие фары, похожие на глаза, нарисовал улыбающийся рот, передний бампер стал бабочкой, а крыша — соломенной шляпой. Эта яркая веселая машинка на манеже "ломалась", на мотороллере приезжал медведь-автомеханик Герасим и чинил ее. Да еще и заигрывал с пассажиркой — женой Дерябкина. Центральные газеты писали, что это «номер мирового класса». Но никто не догадывался, что смешная машинка сделана из инвалидной мотоколяски отца Дерябкина, вернувшегося с войны без ноги. Он подарил машину сыну, чтобы тот придумал какой-нибудь смешной номер и радовал людей.
Граммофонное царство
Благодаря цирку Дерябкин стал антикваром и создал музей граммофонов. Музыкальная ретротехника потребовалась для интерьера одной клоунады. Ну и стал Дерябкин всюду искать граммофон. Нашел в Краснодаре во время гастролей в сарае у одного старика. А когда принес граммофон в цирк, бабуля, сидевшая на проходной, сказала, что у нее тоже есть такой... Дерябкин не смог от него отказаться. Так и начал собирать граммофоны.
- Я считаю, Россия- самая коллекционная страна в мире, - говорит Владимир Игнатьевич, - Многие наши люди чего-нибудь да собирают. На Западе человек пока не высчитает, насколько ему это будет выгодно, не станет коллекционировать. А мы последние деньги отдадим за какой-нибудь коллекционный предмет. Я все свои граммофоны искал ногами.

Дерябкин поднимает роллету на входе в музейный зал и широко раскидывает руки по сторонам, как цирковой артист, сделавший какой-нибудь сложный номер. За его спиной открывается граммофонное царство. Отливающие золотом и серебром граммофонные трубы создают ощущение сказочного богатства.. Их так много, что кажется, за спиной "дирижера" Дерябкина - целый духовой оркестр и он сейчас заиграет цирковой марш.


Владимир Дерябкин
(ист.фото — архив артиста)
У Дерябкина больше 300 граммофонов. Его коллекция входит в десятку лучших в мире. Ее невозможно не залюбоваться, а Дерябкиным - не заслушаться.
Владимир Дерябкин. (ист.фото — архив артиста)
- Вот это один из первых граммофонов. 1877 года выпуска. В то время люди покупали билеты, чтобы даже не послушать, а просто на него посмотреть. А это трактирный граммофон. Кто из посетителей давал деньги, заказывая мелодию, в сторону того и разворачивали трубу.

Дерябкин показывает тумбовые аппараты, которые были предметами мебели или даже скорее роскоши. Некоторые из них стоили по 550 рублей.

- За такую же цену можно было купить кирпичный купеческий дом с усадьбой, - поясняет Владимир Дерябкин.

В его коллекции есть граммофон, стоявший в бункере Гитлера в Кенигсберге и первые стереограммофоны. "Не уходи, тебя я умоляю", - начинает напевать Дерябкин старинный романс, рассказывая о переносных граммофонах, созданных для романтических прогулок на лодках или поездок на пикники.

- У меня здесь нет граммофонов простых. Я же создавал музей, - подытоживает коллекционер.
Но в этом музее не только граммофоны. Но и, например, самовары - не менее блестящие и сверкающие предметы старины. А одна из комнат сделана в цирковом стиле. В ней есть импровизированная арена, в центре которой "держит равновесие" стол на подставке из роликов. По потолком на одном из канатов едет на колесе граммофон, по другому идет самовар, балансируя шестом.

- Мне когда-то предлагали стать директором цирка, - рассказывает Дерябкин. - Но я отказался. Вместо этого создал себе дома вот это подобие шапито. В этом цирке я сам себе директор.
Отцы и дети
Отец и сын Дерябкины (ист.фото — архив артиста)
Зато директором настоящего шапито стал его сын Владимир Дерябкин-младший. Он также выступает в Цирке Никулина на Цветном бульваре и считается сегодня лучшим клоуном России.

Его "Золотой слон" (приз Международного фестиваля цирка в Москве) выставлен в граммофонном музее отца. Он обладатель приза "Золотой клоун", который ему вручила принцесса Монако Стефания. А Максим Никулин-младший по решению семейного совета Никулиных вручил Дерябкину-младшему куда более значимую награду - гастрольный саквояж своего легендарного деда.

Владимиру Дерябкину-младшему перешло по наследству цирковое прозвище отца - "Деряба".

Как и легендарный номер с автомобилем и медведем. Только усовершенствованный. Мишка в нем теперь не автомеханик, а гаишник. Некоторые репризы Дерябкин-младший выполняет под музыку Дерябкина-старшего.

Никулин-младший подарил Дерябкину-младшему саквояж своего деда
(ист.фото — архив артиста)
В казачьей семье Дерябкиных настоящие казачьи отношения. Сын обращается к отцу только "на вы". А отец держит сына в строгости.

- Я как-то спросил Вову: "Ты случайно не куришь?" Он сказал: " Нет". "Смотри, - предупредил я его, - если узнаю, что куришь, будешь на улице". И вот встречаю его на вокзале. Он привез мне из Москвы редкий граммофон. Машет рукой из купе и начинает его снимать с верхней полки. А я гляжу - из заднего кармана джинсов у него показалась пачка сигарет. Вечером у нас дома собрался разный антикварный народ. Отпраздновали появление нового граммофона. А когда все разошлись, я спросил сына: "Ты помнишь мое предупреждение насчет сигарет?". Открыл дверь и сказал ему: "Уходи". После этого долго его не видел...
На первом фото: Вова-младший - цирковой ребенок. На втором Дерябкин-младший дома, на хуторе. (ист.фото — архив артиста)
Главная находка
Своей самой главной антикварной находкой в жизни Дерябкин считает не граммофон, а старинный сундук. Однажды, когда он был на родине, раздался звонок. Какой-то житель станицы Гундоровской предлагал Дерябкину (которого все в округе знают как собирателя старины) купить у него сундук. И хоть ехать надо было за 50 километров, а Дерябкину через несколько часов утром предстояло улетать в Петербург, что-то в нем шевельнулось - он помчался за раритетом.

- Вот только непонятно, зачем петлю для замка покрасили, - сказал продавец, показывая сундук. А у Дерябкина, по его собственному признанию, в этот момент участилось биение сердца. Он -то знал, зачем при советской власти красили петли сундуков. Раньше на них писали имена их владельцев. А потом закрашивали исключительно с целью скрыть эти имена. От нетерпения Дерябкин остановился прямо на дороге и принялся соскребать краску с петли купленного сундука. При свете фар проезжавших машин на ней появлялись слова: "...Казакъ Грагорий Петрович Дерябкин. 1909 год". Это был сундук его родственника!
(ист.фото — архив артиста)
Владимир Дерябкин создал в родных местах, на Дону, в хуторе со смешным названием Хоботок еще один музей - казачьей жизни. Дом-башню в память о земляке, казачьем поэте Николае Туроверове. У Дерябкина там все, как положено. На плетне - горшки, на столе - самовар, в доме - настоящая печь, на беленых стенах - семейные фотографии в рамках. И даже больше! Вместо кровати - телега. Калитка - в виде подковы. А окна оформлены по мотивам казачьей свадьбы: вокруг одного - фуражка и ставни-погоны, вокруг второго - косы и девичий платок.
(ист.фото — архив артиста)
Даже могилу мамы Владимир Дерябкин превратил в произведение искусства.

- Вот здесь моя мама лежит, - показывает он фото могилки, на которой ограда - плетень, и камыш, а внутри - камень и шаль...
На первом фото — Владимир Дерябкин с мамой. На втором — могила мамы. (ист.фото — архив артиста)
Главная ошибка
- Мне боженька давал все, чего душа просила - признается Дерябкин. - И я долго жил, думая что не совершил в своей жизни ни одной серьезной ошибки. А сегодня, как никогда понимаю, что все-таки совершил.

Когда-то на гастролях в Югославии Олег Попов сказал мне: "Деряба, у тебя должно быть пять-шесть штук детей. И они все были бы у тебя толковые". А я не послушал. Жил гастролями. Сингапур, Тайланд, Япония, апплодисменты, 24-я "Волга".

Но чем дальше, тем больше становится ясно, что жизнь без потомков - пустая жизнь. Перед революцией русская семья была одной из самых многочисленных в мире. Было нормально иметь по 12-14 детей. А теперь...

У меня хороший сын, но один ребенок - это серьезная ошибка, все равно что ни одного. Тяжело от этого на душе.

(ист.фото — архив артиста)
Цирк - это временно, а граммофоны вечны?
Поначалу Дерябкин развивал перед гостями музея цирковую тему не меньше, чем граммофонную. Но одна иностранка сделала неожиданное для него заявление: "Володя, цирк - это временно, а граммофоны - вечность!" Тогда ее слова удивили Дерябкина, он воспринял их, как унижение своего любимого цирка, а теперь спустя годы с ними согласен. Действительно, хоть граммофоны просуществовали всего 50 лет, они успели стать обширным культурным явлением. Людям, включая серьезных больших антикварщиков, в голову такое не приходило. Красоту, разнообразие и ценность граммофонов можно осознать лишь побывав в музее Дерябкина.

Но эту "вечность" Петербург недавно едва не утратил. Когда-то губернатор Владимир Яковлев, впечатленный граммофонами Дерябкина, выделил на Большой Пушкарской, недалеко от станции метро "Петроградская" ему помещение под музей. А не так давно неожиданно выяснилось, что власти хотят помещение, расположенное в козырном месте, забрать. И Дербякин отчасти в этом сам виноват. Оказывается, еще в 2014 году музей исключили из Единого госреестра юридических лиц. "Хотя могли бы и предупредить меня", - обижается Владимир Игнатьевич. Он часто гордился вслух, что всю эту грамофонную красоту, создал для Петербурга именно он - бывшая "лимита". Ну и, видно, сам себя сглазил. "Лимите" указали на ее место. Музей обязали в течение месяца освободить помещение.
Вход в Музей граммофонов Дерябкина (ист.фото — архив автора)
Отъем помещения означал бы конец граммофонной коллекции — Дерябкину стало бы негде большую часть своих аппаратов хранить, их пришлось бы распродавать. Петербург лишился бы уникального музея, который очень гармонирует с его историческим имиджем блестящей имперской столицы.

- Когда чиновники явились сюда со своим предписанием, то от увиденного слегка обалдели. Тут ведь все сделано по уму. Отсюда никто без восхищения не уходит, - говорит Дерябкин.

Неудивительно, что у Музея граммофонов сразу же нашлось много защитников. В ситуацию вмешался лично губернатор Александр Беглов, поручивший заключить с музеем новый договор после регистрации юрлица.

Нет, не зря Владимир Дерябкин носит татуировку «Золотой фонд России. 56 проба». Ему опять подфартило. Но везет тем, кто везет. Кто умеет создавать номера и музеи мирового уровня, дарить людям такую радость и красоту, на которую у вандалов руки не поднимаются.

"Жизнь нужно раскрашивать своими цветными карандашами" - это еще один дерябкинский афоризм.

Иногда к нему в гости, что в его питерский музей, что в донской, ходят группы школьников.

- Мне звонит тут недавно одна бывшая наша артистка народного цирка: «Володя, можно я приведу в музей ребят». Хорошо, - отвечаю, - а сколько их будет? Она, подумав, что много посетителей мне не нужно, предлагает: «Я привезу лучших». Да нет, - говорю я — ты приводи всех. Потому что среди не лучших обязательно окажется будущий Дерябкин.
Владлен Чертинов для "Фонтанка.ру"
Верстка и дизайн: Светлана Григошина
Визуальный контент, использованный в материале, взят из архивов Владимира Дерябкина-старшего и Владимира Дерябкина-младшего и из открытых источников