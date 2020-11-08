Поначалу Дерябкин развивал перед гостями музея цирковую тему не меньше, чем граммофонную. Но одна иностранка сделала неожиданное для него заявление: "Володя, цирк - это временно, а граммофоны - вечность!" Тогда ее слова удивили Дерябкина, он воспринял их, как унижение своего любимого цирка, а теперь спустя годы с ними согласен. Действительно, хоть граммофоны просуществовали всего 50 лет, они успели стать обширным культурным явлением. Людям, включая серьезных больших антикварщиков, в голову такое не приходило. Красоту, разнообразие и ценность граммофонов можно осознать лишь побывав в музее Дерябкина.
Но эту "вечность" Петербург недавно едва не утратил. Когда-то губернатор Владимир Яковлев, впечатленный граммофонами Дерябкина, выделил на Большой Пушкарской, недалеко от станции метро "Петроградская" ему помещение под музей. А не так давно неожиданно выяснилось, что власти хотят помещение, расположенное в козырном месте, забрать. И Дербякин отчасти в этом сам виноват. Оказывается, еще в 2014 году музей исключили из Единого госреестра юридических лиц. "Хотя могли бы и предупредить меня", - обижается Владимир Игнатьевич. Он часто гордился вслух, что всю эту грамофонную красоту, создал для Петербурга именно он - бывшая "лимита". Ну и, видно, сам себя сглазил. "Лимите" указали на ее место. Музей обязали в течение месяца освободить помещение.