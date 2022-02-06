FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.05р87.12р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Видим тенденцию». В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с ковидом стабилизируется

22
Печать

В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19. Об этом заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная каналу «Россия 24».

«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», — цитирует ее 6 февраля РИА Новости.

Специалист добавила, что уже много людей перенесли «омикрон», уровень коллективного иммунитета в стране «уже приличный».

Ранее Пшеничная заявила, что пик заболевания коронавирусом в России наступит к середине февраля.

За минувшие сутки в России выявили 180 071 случай COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (22)

Q_Q
Все страны начали потихоньку сворачивать афёру с ковидом, наши аналогично. Но намордники и куриные коды так просто не отменят, завоёванное даром не отдадут.
Poganka
Видимо все уперлось в возможности лабораторий. Больше тестов в день обработать не могут.
VKuser199962806
Что такое забористое курят в Роспотребнадзоре ?
Когда заболевало пару сотен в день , объявляли локдаун. А когда в день заболевает десятки тысяч- говорят, что "ситуация с ковидом стабилизируется"(с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний