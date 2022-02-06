«Видим тенденцию». В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с ковидом стабилизируется

В России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19. Об этом заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная каналу «Россия 24».



«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», — цитирует ее 6 февраля РИА Новости.



Специалист добавила, что уже много людей перенесли «омикрон», уровень коллективного иммунитета в стране «уже приличный».



Ранее Пшеничная заявила, что пик заболевания коронавирусом в России наступит к середине февраля.

