FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -3
76.05р87.12р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Пик заболевания коронавирусом в России наступит уже совсем скоро

11
Печать

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России. В интервью РИА Новости 5 февраля она сообщила, что этот период наступит в середине февраля.

«В ближайшие две-три недели, вполне вероятно, «омикрон» станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов Российской Федерации. И к середине февраля, а возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими», — подчеркнула Пшеничная.

Ранее губернатор Александр Беглов сегодня заявил, что количество петербуржцев с ОРВИ, ковидом и подозрением на него превысило 264 тысячи человек.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

W Bons
Нет в мире таких пиков , которых не могли бы взять трудящиеся, большевики
michailPotapov
Полная профнепригодность цеха глобальных постановок уже даже школьнику ясно что происходит фикция и профанация, сценарий трескается и ломается... Дешёвое шапито.
Goldsmith
А дальше праздники с 23 февраля по 8 марта и снег сам растает. Спасибо Беглову за заботу
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний