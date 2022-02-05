Пик заболевания коронавирусом в России наступит уже совсем скоро

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России. В интервью РИА Новости 5 февраля она сообщила, что этот период наступит в середине февраля.



«В ближайшие две-три недели, вполне вероятно, «омикрон» станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов Российской Федерации. И к середине февраля, а возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими», — подчеркнула Пшеничная.