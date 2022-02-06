Лукашенко: Я человек непьющий, но с Ельциным приходилось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российского лидера Бориса Ельцина намеренно спаивали, чтобы помешать созданию Союзного государства в 1990-х годах. Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.



«Я это знаю, потому что я присутствовал при этом, я это видел. Я человек непьющий, но с Ельциным иногда мне приходилось. Уважаешь — не уважаешь. Ну, уважаешь. Я вообще не переношу спиртное. У меня нет фермента этого», — сказал Лукашенко, добавив, что выпивал «по рюмашке» и с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

