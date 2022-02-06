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Лукашенко: Я человек непьющий, но с Ельциным приходилось

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российского лидера Бориса Ельцина намеренно спаивали, чтобы помешать созданию Союзного государства в 1990-х годах. Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«Я это знаю, потому что я присутствовал при этом, я это видел. Я человек непьющий, но с Ельциным иногда мне приходилось. Уважаешь — не уважаешь. Ну, уважаешь. Я вообще не переношу спиртное. У меня нет фермента этого», — сказал Лукашенко, добавив, что выпивал «по рюмашке» и с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Белорусский лидер признался, что его, как инициатора Союзного государства, противники этого объединения могли устранить.

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Комментарии (11)

RMN
А так и не скажешь.
266410437
"Предлагаю поднять бокал и выпить,
за динамичное развитие международного олимпийского движения,
за благородное дело мира и развития человечества,
за крепкое здоровье всех гостей, ваших близких и родных,
до дна!"
Си Цзиньпин 5 февраля на Олимпийском банкете.
dragvs
Совсем недавно этот же Соловьев травил Лукашенко, когда у него очередную флягу сорвало и он "российских наемников" ловил. Лукашенко никакой алкоголь не требуется, он и так не просыхает.
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