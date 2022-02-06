«Только с согласия родителей». Петербургских суворовцев начнут прививать от ковида с 7 февраля

Воспитанников Суворовского военного училища в Петербурге привьют от коронавируса вакциной «Спутник М». Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Западного военного округа.



Вакцинация стартует в понедельник, 7 февраля. Препаратом для подростков привьют суворовцев от 12 до 17 лет — только с согласия родителей, а с 15 им потребуется еще и самостоятельно подписанное разрешение.



Вакцинация пройдет в одной из детских поликлиник города — отмечается, что при наличии противопоказаний к ней не допустят. Врачи измерят воспитанникам училища температуру и ответят на возможные вопросы, а после прививки подростки на полчаса останутся под присмотром медиков.

