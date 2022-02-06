FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.05р87.12р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Только с согласия родителей». Петербургских суворовцев начнут прививать от ковида с 7 февраля

13
Печать

Воспитанников Суворовского военного училища в Петербурге привьют от коронавируса вакциной «Спутник М». Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Вакцинация стартует в понедельник, 7 февраля. Препаратом для подростков привьют суворовцев от 12 до 17 лет — только с согласия родителей, а с 15 им потребуется еще и самостоятельно подписанное разрешение.

Вакцинация пройдет в одной из детских поликлиник города — отмечается, что при наличии противопоказаний к ней не допустят. Врачи измерят воспитанникам училища температуру и ответят на возможные вопросы, а после прививки подростки на полчаса останутся под присмотром медиков.

О начале массовой вакцинации подростков от COVID-19 в Минобороны сообщили 4 февраля. Она коснется воспитанников суворовских и нахимовских училищ, а также президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц — только с согласия родителей.

По данным на 6 февраля, уже 1 330 петербургских подростков поставили вакцину «Спутник М». О том, как организована прививочная кампания для несовершеннолетних, читайте в материале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

maarks1909
вот она правда о добровольной вакцинации
iphonedimona
Скоро это шоу закончится, а они "начнут"...
RMN
Папенька согласны (с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний