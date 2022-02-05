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Бездомная собака погибла в схватке с волком под Петербургом

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Камеры, установленные в деревне Сопели Кировского района области, зафиксировали нападение волка на собаку.

ЧП произошло утром 4 февраля в Шумском сельском поселении. Как сообщает 5 февраля издание 47news, хищник, вышедший из леса, кинулся на собаку, повалил на землю и укусил её в область шеи.

47news

Местные жители уверяют, что это не первый визит волков в Сопели за последние три года.

Они чаще всего попадают на камеры, но иногда их видят люди и своими глазами.

Сама деревня в это время года чаще всего пустует. Жители, порядка 30–40 человек, приезжают в основном в сезон с весны до осени.

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Комментарии (31)

alexber2
собака для волка еда, он для этого из леса и пришел.
Opioman
У меня дом в одной из соседних деревень — постоянно волки собак грызут я уж про лис не говорю — к нам на участок регулярно заходят
Nothing
это волки НАТО!
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