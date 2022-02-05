Бездомная собака погибла в схватке с волком под Петербургом

ЧП произошло утром 4 февраля в Шумском сельском поселении. Как сообщает 5 февраля издание 47news, хищник, вышедший из леса, кинулся на собаку, повалил на землю и укусил её в область шеи.

Местные жители уверяют, что это не первый визит волков в Сопели за последние три года.



Они чаще всего попадают на камеры, но иногда их видят люди и своими глазами.



Сама деревня в это время года чаще всего пустует. Жители, порядка 30–40 человек, приезжают в основном в сезон с весны до осени.

